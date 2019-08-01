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Обелиск погибшим полицейским установили в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
1 Августа 2019, 18:19
Обелиск погибшим полицейским установили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ—В Фёдоровском районе Костанайской области состоялось торжественное открытие обелиска погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, Министерство внутренних дел РК всегда уделяло особое внимание погибшим сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей. В связи с чем, во всех регионах Костанайской области ведется активная работа в память о героях.

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Данную инициативу одним из первых поддержал отдел полиции Федоровского района Костанайской области.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Ардак Ынтыкбаев, а также ветераны ОВД, представители госорганов.

После минуты молчания собравшиеся возложили цветы и почтили память погибших. Как сказал полковник полиции Ардак Ынтыкбаев, в будущем во многих районах области будут установлены такие памятники.

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«Это поклонение большому подвигу. Мы выражаем огромную благодарность нашим коллегам, которые были верны своей службе, за мир и спокойствие нашей страны. Сегодня мы открываем обелиск патриотам нашей Родины, безвременно ушедшим в мирное время, которые доказали верность присяге и долгу. Их имена всегда будут ярким примером героизма, доблести и чести. Их подвиг – пример для каждого подрастающего поколения. В будущем молодые сотрудники, поступившие в органы внутренних дел, принесут клятву достойно исполнять служебный долг», - сказал полковник полиции.

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Всего же с момента обретения независимости при исполнении служебного долга погибли 2264 полицейских, из них 785 – при задержании преступников, в том числе 42 полицейских Костанайской области, из которых 11 — при задержании.

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Костанайская область   Память   МВД РК  
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