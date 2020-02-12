Обелиск погибшим полицейским открыли в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области продолжается открытие обелисков погибшим сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей. В этот раз торжественное мероприятие состоялось в городе Рудный, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

На открытии присутствовали заместитель начальника ДП Костанайской области полковник полиции Ардак Ынтыкбаев, заместитель акима города Рудный Елена Скаредина, отец героя полиции Дархана Базарбаева - Серик Базарбаев, а также ветераны органов внутренних дел.

«Этот обелиск стал свидетельством безграничной благодарности отважным людям, чьи имена мы будем помнить всегда», - отметил в своем выступлении Ардак Кабыкенович.

По словам заместителя акима города Елены Скаредины, для города открытие обелиска – знаменательное событие, которое никого не может оставить равнодушным. Ведь память о прошлом – это наши дела в настоящем.

«Спасибо всем, что чтите память своих коллег. Важно, что мы помним своих героев»,- сказал отметил Серик Базарбаев.

Обелиск погибшим сотрудникам полиции при исполнении служебных обязанностей торжественно открыли заместитель начальника ДП Костанайской области Ардак Ынтыкбаев и начальник УП города Рудного Алим Бажикбаев.

В завершении мероприятия гости познакомились с работой управления полиции, посетили спортзал, музей и центр оперативного управления.

А также полковник полиции Ардак Кабыкенович провел встречу с молодыми сотрудниками полиции и их наставниками. Он отметил важность служения в полиции, привел пример Газиза Байтасова, Шалкара Акимаглиева и, конечно же, героя костанайской земли Медета Досымханова и Дархана Базарбаева.

«Наставничество - это большая ответственность. От вас зависит будущее полиции. Поэтому надо серьезно относиться к этой работе и помогать молодым сотрудникам»,- отметил полковник полиции А. Ынтыкбаев.











