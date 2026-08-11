Объекты, выведенные из российской аренды, включили в туристические маршруты Байконура

Как сообщил заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента РК в комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай, ряд объектов города с высоким туристическим потенциалом были выведены из аренды российской стороны и включены в новые туристические маршруты.

— В их числе «Старт Гагарина», «Беседка Гагарина», стенд динамических испытаний и монтажно-заправочный комплекс «Энергия-Буран». В декабре 2024 года на космодроме впервые был введен в эксплуатацию современный казахстанский пункт наблюдения, построенный в национальном стиле в виде юрты. Предприятие «Инфракос», организующее туристическую деятельность, установило сотрудничество более чем с 30 туроператорами, — сказал он.

В рамках развития регионального туризма для школьников области, студентов высших учебных заведений и членов областного совета аксакалов регулярно организуются туристические поездки для наблюдения за запусками космических аппаратов.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла фотовыставка о космодроме Байконур.