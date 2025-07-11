Объединение KASE и AIX: глава Нацбанка прокомментировал процесс

Комментируя появившуюся в интернете информацию, глава регулятора уточнил, что вопрос рассматривается в более широком контексте.

— Мы хотим посмотреть на этот вопрос гораздо шире. Пришло время, чтобы мы внимательно посмотрели, не меняя режим, не отменяя никаких льгот, просто объединили наш общий налоговый, валютный периметр. В ближайшее время этим вопросом займемся. Мы никогда не говорили про объединение KASE и AIX, мы говорим об объединении потенциала, — заявил Тимур Сулейменов на брифинге.

Ранее в социальных сетях и отдельных СМИ появилась информация о якобы заморозке процесса объединения двух финансовых площадок. В Нацбанке подчеркнули, что речь идет не о слиянии инфраструктур, а о синхронизации подходов и усилении взаимодействия в рамках финансовой экосистемы страны.

Ранее стало известно, что Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.