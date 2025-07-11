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    13:13, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Объединение KASE и AIX: глава Нацбанка прокомментировал процесс

    Национальный банк Казахстана не приостанавливал процесс объединения Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Международного финансового центра «Астана» (AIX), поскольку о таком слиянии и не заявлялось. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Объединение KASE и AIX: глава Нацбанка прокомментировал процесс
    Фото: кадр из видео

    Комментируя появившуюся в интернете информацию, глава регулятора уточнил, что вопрос рассматривается в более широком контексте.

    — Мы хотим посмотреть на этот вопрос гораздо шире. Пришло время, чтобы мы внимательно посмотрели, не меняя режим, не отменяя никаких льгот, просто объединили наш общий налоговый, валютный периметр. В ближайшее время этим вопросом займемся. Мы никогда не говорили про объединение KASE и AIX, мы говорим об объединении потенциала, — заявил Тимур Сулейменов на брифинге.

    Ранее в социальных сетях и отдельных СМИ появилась информация о якобы заморозке процесса объединения двух финансовых площадок. В Нацбанке подчеркнули, что речь идет не о слиянии инфраструктур, а о синхронизации подходов и усилении взаимодействия в рамках финансовой экосистемы страны.

    Ранее стало известно, что Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.

    Теги:
    Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана Экономика KASE
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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