Объединение KASE и AIX: глава Нацбанка прокомментировал процесс
Национальный банк Казахстана не приостанавливал процесс объединения Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Международного финансового центра «Астана» (AIX), поскольку о таком слиянии и не заявлялось. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Комментируя появившуюся в интернете информацию, глава регулятора уточнил, что вопрос рассматривается в более широком контексте.
— Мы хотим посмотреть на этот вопрос гораздо шире. Пришло время, чтобы мы внимательно посмотрели, не меняя режим, не отменяя никаких льгот, просто объединили наш общий налоговый, валютный периметр. В ближайшее время этим вопросом займемся. Мы никогда не говорили про объединение KASE и AIX, мы говорим об объединении потенциала, — заявил Тимур Сулейменов на брифинге.
Ранее в социальных сетях и отдельных СМИ появилась информация о якобы заморозке процесса объединения двух финансовых площадок. В Нацбанке подчеркнули, что речь идет не о слиянии инфраструктур, а о синхронизации подходов и усилении взаимодействия в рамках финансовой экосистемы страны.
Ранее стало известно, что Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.