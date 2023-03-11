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Обанкротился крупнейший банк США

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Марта 2023, 14:49
Обанкротился крупнейший банк США Фото: www.golosameriki.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Крупнейший банк США Silicon Valley обанкротился после того, как вкладчики, работники технологических и венчурных компаний решили снять свои деньги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Голос Америки».

Это второй крупнейший крах банка в истории США после банкротства банка Washington Mutual на пике финансового кризиса более десяти лет назад. Также Silicon Valley являлся 16-м по величине банком страны.

Крах Silicon Valley произошел с невероятной скоростью. Некоторые отраслевые аналитики еще в пятницу говорили, что это хорошая компания и является разумным вложением средств. Руководство банка утром в пятницу пыталось нарастить капитал и найти дополнительных инвесторов. Однако торги акциями банка были приостановлены еще до начала торговой сессии на Уолл-стрит из-за чрезвычайной волатильности.

Незадолго до полудня Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) приняла решение закрыть банк. Корпорация не смогла сразу найти покупателя на активы банка, что свидетельствует о скорости, с которой вкладчики выводили деньги. Оставшиеся незастрахованные вклады будут находиться под внешним управлением.

По данным FDIC, на момент банкротства общие активы банка составляли 209 миллиардов долларов. Неясно, какая часть вкладов превышала страховой лимит в 250 тысяч долларов, но прошлые отчеты регуляторов показывали, что эта доля была значительной.

FDIC сообщила в пятницу, что вклады, не превышающие 250 тысяч долларов, будут доступны их владельцам утром 13 марта.

Банкротство Silicon Valley привело к снижению акций почти всех финансовых институтов в пятницу, которые и без того снизились на двузначную величину с понедельника.

Ранее о банкротстве заявила криптобиржа FTX, которая обвинила хакеров в краже $415 млн.


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