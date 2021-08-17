Объявят ли амнистию покупателям паспортов вакцинации в Казахстане
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Министерство здравоохранения на сегодня рассматривает вопрос об амнистии для тех, кто купил поддельный паспорт вакцинации. Об этом на онлайн-брифинге в РСК Алматы сообщил глава управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам спикера, вопрос об амнистии купившим фальшивый паспорт вакцинации поднимается в Министерстве здравоохранения РК.
«Людям, которые купили паспорт вакцинации, нельзя получить вакцину, потому что в базе они значатся как вакцинированные. Поэтому этот вопрос еще рассматривается», - пояснил глава управления общественного здоровья Алматы.
В свою очередь, главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин города считает, что купившим паспорт вакцинации стоит привиться платно.
«Это мое предложение. Об этом и население говорит. Я тоже поддерживаю, поскольку ими нанесен ущерб. Во-первых, они не привились, во-вторых, вакцина практически во всех случаях выливалась, поэтому я считаю, что они должны прививаться за свой счет. Многие уже обращаются, понимают суть своей ошибки, но ими нанесен ущерб. Это же бюджетные средства», - подытожил он.
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