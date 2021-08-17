Объявят ли амнистию покупателям паспортов вакцинации в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Министерство здравоохранения на сегодня рассматривает вопрос об амнистии для тех, кто купил поддельный паспорт вакцинации. Об этом на онлайн-брифинге в РСК Алматы сообщил глава управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, вопрос об амнистии купившим фальшивый паспорт вакцинации поднимается в Министерстве здравоохранения РК.