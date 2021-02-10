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    09:29, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Объявлены соперники казахстанских теннисистов на парных соревнованиях Открытого чемпионата Австралии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты жеребьёвки мужских и женских парных соревнований на Открытом чемпионате по теннису в Австралии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В Федерации сообщили, что казахстанских теннисистов в основной сетке парного «мэйджора» в Мельбурне представят: Александр Бублик, Андрей Голубев, Елена Рыбакина, Ярослава Шведова, Юлия Путинцева и Зарина Дияс.

    Бублик / Голубев в первом круге сыграют с венгерской парой Аттила Балаш / Мартон Фучович. Рыбакиной и Шведовой в стартовой игре предстоит встретиться с американско-бразильским дуэтом Хэйли Картер / Луиза Стефани. Путинцева и Дияс в борьбе за выход во второй раунд постараются победить российско-словацкий тандем Анну Калинскую / Викторию Кужмову.


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