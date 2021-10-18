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Объявлены победители студенческого чемпионата по программированию (ICPC) SDU Open

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Октября 2021, 13:30
Объявлены победители студенческого чемпионата по программированию (ICPC) SDU Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился престижный студенческий чемпионат по программированию (ICPC) SDU Open. Абсолютными победителями стали учащиеся Международного Университета информационных технологий Алматы, передает МИА «Казинформ».

К победе команду привели Абай Баймуканов, Айбар Куанышбай и Торежан Ботаканов. Второе и третье месте между собой разделили сразу 5 команд. Всего в соревновании приняли участие 745 человек со всех городов Казахстана. В течение пяти часов студенты соревновались между собой в логике, скорости и стратегии. Первенство определили по количеству баллов, набранных в ходе чемпионата. Напомним, что организаторами ICPC выступили Университет имени Сулеймана Демиреля и АО «Транстелеком».

«Мы с удовольствием поддержали идею провести такой чемпионат. Нашей целью была не только популяризация IT-сферы, но и поддержка перспективных студентов. В острой и напряженной борьбе победителям турнира удалось продемонстрировать свое незаурядное мастерство и логику. Они будут на протяжении года удостоены ежемесячной стипендии от ТТС», - отметил заместитель председателя правления АО «Транстелеком» Ерлан Минавар.

Отметим, что общий призовой фонд составил около 10 миллионов тенге. Кроме того, победители чемпионата смогут пройти стажировку в ТТС и попасть в кадровый резерв.

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