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Объявлены победители онлайн-соревнований по забегу и велопробегу в столице

26 Октября 2020, 15:35
Объявлены победители онлайн-соревнований по забегу и велопробегу в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В онлайн-соревнованиях, организованных управлением физической культуры и спорта города Нур-Султана с 10 по 23 октября, приняли участие более 300 спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Соревнования проходили через мобильное приложение STRAVA. Победители получили ценные призы и благодарственные письма.

Велопробег среди ветеранов старше 40 лет – 15 км:

Мужчины:

I место – Коянбаев Кайрат, показатель - 25:46

II – Дюсембаев Тасболаш, показатель - 29:09

III – Алимжанов Марат, показатель - 30:33

Женщины:

I место – Беркалиева Мадина, показатель - 43:05

II место – Александра Шевчук, показатель - 47:56

III место – Баекешова Билимгул, показатель - 49:50

Любительская велогонка старше 18 лет – 25 км

Мужчины:

I место – Жолдас Динмухаммед, показатель - 36:45

II место – Акан Олжас, показатель - 37:05

III место – Малкенов Жасулан, показатель - 37:12

Женщины:

I место – Махаббат Утегенова, показатель - 48:49

II место – Аменова Гульмира, показатель - 54:44

III место – Есенбаева Кенжегул, показатель - 1:34:00

Пробег ветеранов старше 40 лет – 5 км

Мужчины:

I место – Коянбаев Кайрат, показатель - 17: 01

II место - Турар Абуталиев, показатель - 17: 12

III место - Есжанов Жаксыбай, показатель - 18: 06

Женщины:

I место – Акымбекова Алена, показатель - 25:50

II место – Ибраева Ляззат, показатель - 27:15

III место – Баекешова Билимгуль, показатель - 27:43

Любительский забег старше 18 лет – 10 км

Женщины:

I место – Адилетов Еркежан, показатель - 41:42

II место – Старостина Дарья, показатель - 42:03

III место – Шерстнева Наталья, показатель - 47:50

Мужчины:

I место – Бигалинов Ассет, показатель - 33: 27

II место – Жанабергенов Аскар, показатель - 34:34

III место – Бекмурзаев Кулын, показатель - 35:02

В церемонии награждения приняли участие пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, казахстанский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РК Бахтияр Артаев и казахстанский боксер-профессионал Мейірім Нурсултанов.

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