28 Июня 2022 20:07

Объявлены победители национальной телевизионной премии «Тұмар-2022»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стали известны победители национальной телевизионной премии «Тұмар-2022». Торжественная церемония вручения премии прошла в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Особенностью награды в этом году стало то, что на сцену победители премии поднялись с серьезным сопровождением. Дети, племянники сотрудников СМИ сопровождали своих мам и пап, сестер и братьев.

В номинации «Лучший тележурналист» победил собственный корреспондент телеканала «Хабар 24» Владислав Цой. Награду вручил депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай.

«Лучшим телеведущим» стал Аскар Мендыбаев – «31 канал». Награду вручил министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров.

В номинации «Лучшая режиссерская работа» победу одержал телеканал «Qazaq TV» за проект «Жена». Режиссером выступил Канат Бейсекеев.

«Лучшим документальным фильмом» стал «Каспийден кеткен қыпшақтар» – телеканал «ATYRAY». Награду вручил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

«Лучшим социальным проектом» признана программа «Дау-дамайсыз» – телеканал «КТК». Награду вручила генеральный директор НАО «Телерадиокомплекс Президента» Раушан Кажибаева.

В номинации «Лучшее ток-шоу» победил проект «Время говорить» – телеканал «Atameken Business». Премию вручил журналист Кемелбек Ойшыбаев.

«Лучшей развлекательной программой» признана «Almaty Bala Fest» – телеканал «Алматы». Награду вручила депутат Сената Парламента РК Дана Нуржигит.

«Лучшим телевизионным сериалом» стал «Ахмет. Ұлт ұстазы» – национальный телеканал «Qazaqstan». Премию вручил генеральный директор ТОО «Редакции газеты «Экспресс-к» Александр Аксютиц.

В номинации «Лучшая информационная программа» победила программа «Saraptimes» – телеканал «Astana TV». Награду вручил аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов.

Лучшим региональным телеканалом признан телеканал «Turkistan» – города Туркестан. Премию вручил исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов.

Специальную премию национальной телевизионной премии «Тұмар» получил телеканал «Balapan». Награду вручил Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин.

На соискание премии поступило около 300 заявок, наибольшее количество принято по номинациям: «Лучший документальный фильм», «Лучшая информационная программа», «Лучший социальный проект», «Лучший тележурналист», «Лучший телеведущий». С каждым годом увеличивается не только количество заявок, но и улучшается качество телевизионного контента.

«Тұмар» – национальная телевизионная премия за высокие достижения в области телевизионного мастерства. Учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития РК. Победители премии получили статуэтку ««Тұмар» и денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.