Объявлены победители национальной премии «Тұмар-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в киноконцертном холле «Қазмедиа орталығы» в Нур-Султане состоялась официальная церемония вручения премии «Тұмар», на которой объявили победителей премии 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, мероприятие проходит во второй раз в закрытом формате при соблюдении норм санитарной безопасности.

«Лучшей информационной программой» стала программа «Аналитика» – первый канал «Евразия». Премию вручил пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали.

В номинации «Лучший тележурналист» победителем стал Руслан Идрисов – телеканал «Atameken Business». Премию вручил издатель ведущего делового издания «Forbes Kazakhstan» Арманжан Байтасов.

«Лучшим документальным фильмом» стал «Нығмет Нұрмақов. Төртінші Премьер-Министр» – телеканал «Сарыарқа». Награду вручил председатель правления АО МИА «Казинформ» Аскар Умаров.

В номинации «Лучший телеведущий» победу одержала Камила Жусупова – телеканал «КТК». Награду вручила известный медиаменеджер Нуржан Мухамеджанова.

«Лучшим социальным проектом» стал проект «Теледәрігер» – Национальный телеканал «Qazaqstan». Премию вручил известный общественный и государственный деятель Ирак Елекеев.

«Лучшей развлекательной программой» названа «Жүзден жүйрік» – Национальный телеканал «Qazaqstan». Имя победителя огласила тележурналист, продюсер Лейла Султанкызы.

В номинации «Лучший региональный телеканал» выиграл «Ирбис TV» – город Павлодар. Статуэтку вручил директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Руслан Алишев.

Премия за «Лучшую режиссерскую работу» вручена документальному фильму «JOL» – телеканал «НТК». Главный режиссер – Андрей Ким. Награду вручил депутат Мажилиса Парламента РК, государственный деятель Дархан Мыңбай.

«Лучшим телевизионным сериалом» назван «Абай жолы» – телеканал «Хабар». Премию вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев.

В номинации «Лучшее ток-шоу» победителем стал «Aitarym bar» – телеканал «Astana TV». Награду вручил режиссер, сценарист, Лев Мариупольский.