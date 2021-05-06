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    16:31, 06 Май 2021 | GMT +6

    Объявлены победители национальной премии «Тұмар-2021»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в киноконцертном холле «Қазмедиа орталығы» в Нур-Султане состоялась официальная церемония вручения премии «Тұмар», на которой объявили победителей премии 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, мероприятие проходит во второй раз в закрытом формате при соблюдении норм санитарной безопасности.

    «Лучшей информационной программой» стала программа «Аналитика» – первый канал «Евразия». Премию вручил пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали.

    В номинации «Лучший тележурналист» победителем стал Руслан Идрисов – телеканал «Atameken Business». Премию вручил издатель ведущего делового издания «Forbes Kazakhstan» Арманжан Байтасов.

    «Лучшим документальным фильмом» стал «Нығмет Нұрмақов. Төртінші Премьер-Министр» – телеканал «Сарыарқа». Награду вручил председатель правления АО МИА «Казинформ» Аскар Умаров.

    В номинации «Лучший телеведущий» победу одержала Камила Жусупова – телеканал «КТК». Награду вручила известный медиаменеджер Нуржан Мухамеджанова.

    «Лучшим социальным проектом» стал проект «Теледәрігер» – Национальный телеканал «Qazaqstan». Премию вручил известный общественный и государственный деятель Ирак Елекеев.

    «Лучшей развлекательной программой» названа «Жүзден жүйрік» – Национальный телеканал «Qazaqstan». Имя победителя огласила тележурналист, продюсер Лейла Султанкызы.

    В номинации «Лучший региональный телеканал» выиграл «Ирбис TV» – город Павлодар. Статуэтку вручил директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Руслан Алишев.

    Премия за «Лучшую режиссерскую работу» вручена документальному фильму «JOL» – телеканал «НТК». Главный режиссер – Андрей Ким. Награду вручил депутат Мажилиса Парламента РК, государственный деятель Дархан Мыңбай.

    «Лучшим телевизионным сериалом» назван «Абай жолы» – телеканал «Хабар». Премию вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев.

    В номинации «Лучшее ток-шоу» победителем стал «Aitarym bar» – телеканал «Astana TV». Награду вручил режиссер, сценарист, Лев Мариупольский.


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