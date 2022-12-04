Объявлены победители конкурса традиционной музыки «Шертпе күй»

4 Декабря 2022, 09:47

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялось награждение победителей республиканского конкурса исполнителей шертпе-кюй. Его главная цель – выявление талантливых молодых домбристов, повышение их профессионального мастерства, а также развитие национальной культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

В конкурсе участвовали домбристы в возрасте от 16 до 35 лет. Всего за главный приз боролись 45 участников, которые исполняли произведения представителей традиционной школы «шертпе». Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев лично поздравил победителей и пожелал им больших творческих успехов и новых достижений.

«Домбра – это неотъемлемая часть нашей истории и нашего культурного кода. Мелодии домбры близки и знакомы каждому из нас. И именно поэтому государство уделяет особое внимание поддержке домбристов и продвижению этого искусства. К примеру, на сегодняшний день в рамках программы «Artsport» функционируют 643 кружка домбры, в которых занимаются более 26 тысяч детей. Кроме того, в специальных музыкальных школах, средних и высших учебных заведениях из года в год растет число желающих, обучиться игре на домбре», - отметил Даурен Абаев.

Итак, обладателем главного приза фестиваля стал Мадияр Сулейменов, которому был вручен главный приз в размере 1 миллиона тенге. Обладатели первого места фестиваля - Нургали Толеби и Дарын Кудайберген – получили приз в размере 750 тысяч тенге. Второе место заняли Сырым Шонбаев и Ардак Елеусиз – 500 тысяч тенге. Обладатели третьего места Турсынбек Ильяс, Бекет Бексултан и Жаркыннур Ержанат получили по 300 тысяч тенге каждый. Мауетбек Лунара и Ильясов Нуржан были награждены специальной номинацией «Үміт». Жанту Дадабаев, Айымгуль Саматова, Инжу Тлеубек, Дастан Токтаров, Ерболат Талапхан были награждены дипломами фестиваля и получили денежное вознаграждение.