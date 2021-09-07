Объявлены победители конкурса ООН среди представителей СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объявлены победители конкурса среди представителей СМИ, организованного ООН, на тему «Изменения для климата в Казахстане», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Итоги конкурса объявила на брифинге в СЦК Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

«Всего по Казахстану мы получили порядка 50-ти статей. Все они были предложены на конкурс, они были на казахском и русском языках. Все статьи прошли тщательнейшую оценку. Для нас было сложно решить, кто же из конкурсантов будет победителем. Мы оценили данные статьи на основе творческого подхода, уровня исследования и степени, на которую может вдохновить статья других государственных деятелей», - сказала Микаэла Фриберг-Стори.

По результатам итогов конкурса третье место занял журналист информационного агентства Elorda aqparat Дулат Толепов, ему достался сертификат ООН и ваучер на 350 тысяч тенге.

Второго места удостоилась корреспондент агентства CABAR Asia Зульфия Раисова ей вручен ваучер на 650 тысяч тенге.

Победителем конкурса и обладателем первого места стала журналист Astana Times Жанна Шаяхметова, ей вручен ваучер на 1 млн тенге.