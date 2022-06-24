Объявлены номинанты национальной телевизионной премии «Тұмар-2022»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная телевизионная премия «Тұмар-2022» проводит конкурс по 10 номинациям, передает МИА «Казинформ».
На соискание премии поступило около 300 заявок, наибольшее количество принято по номинациям: «Лучший документальный фильм», «Лучшая информационная программа», «Лучший социальный проект», «Лучший тележурналист», «Лучший телеведущий». С каждым годом увеличивается не только количество заявок, но и улучшается качество телевизионного контента.
В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили 40 номинантов, которые вошли в шорт-лист премии:
Лучший тележурналист
Онгар Токанов – национальный телеканал «Qazaqstan»
Владислав Цой – телеканал «Хабар 24»
Мария Парфенова – первый канал «Евразия»
Ирина Алимжанова – «31 канал»
Лучший телеведущий
Данара Жуманова – «Седьмой канал»
Армангуль Токтамурат – телеканал «Astana TV»
Аскар Мендыбаев – «31 канал»
Динара Саду – телеканал «Хабар 24»
Лучшая режиссерская работа
«ӨҢІР: ЖЕТІСУ & ЭКОТУРИЗМ» – телеканал «Atameken Business»
«Тридцать» – первый канал «Евразия»
«Жена» – телеканал «Qazaq TV»
«Скальная мечеть Султан-Эпе –
архитектурное чудо Мангышлака» – телеканал «Мир»
Лучший документальный фильм
«Қарасаз көшелері» – телеканал «Алматы»
«Подари детям жизнь» – телеканал «Хабар»
«Я здесь» – телеканал «Тұран ТВ»
«Каспийден кеткен қыпшақтар» – телеканал «ATYRAY»
Лучший социальный проект
«Біздің назарда» – телеканал «Хабар»
«Әкім. Уәде мен Үде» – телеканал «Jambyl»
«Дау-дамайсыз» – телеканал «КТК»
«Бизнес с нуля» – телеканал «Atameken Business»
Лучшее ток-шоу
«Сана» – телеканал «Abai TV»
«Нәзік әлем» – телеканал «Turkistan»
«Время говорить» – телеканал «Atameken Business»
«Большая неделя» – телеканал «Хабар»
Лучшая развлекательная программа
«Qazaqstan дауысы» – национальный телеканал «Qazaqstan»
«Almaty Bala Fest» – телеканал «Алматы»
«Ән әлемі» – телеканал «Хабар»
«Bailanys aiasynan tys jerde» – телеканал «Qazaq TV»
Лучший телевизионный сериал
«Bir toqsan» – телеканал «Gakku»
«Рауза: Сакураның гүлдеуі» – телеканал «Хабар»
«Қызыл жебе» – телеканал «Алматы»
«Ахмет. Ұлт ұстазы» – национальный телеканал «Qazaqstan»
Лучшая информационная программа
«AQJAIYQ» ақпараттық бағдарламасы» – телеканал «AQJAIYQ»
«Грани» – первый канал «Евразия»
«Түскі формат» – телеканал «Atameken Business»
«Saraptimes» – телеканал «Astana TV»
Лучший региональный телеканал
«Алау-ТВ» – г. Костанай
«Turkistan» – г.Туркистан
«SEMEI» – г. Семей
«ERTIS» – г. Павлодар
Торжественная церемония вручения премии «Тұмар» состоится 28 июня 2022 года в киноконцертном холле «Қазмедиа орталығы» в Нур-Султане.
«Тұмар» - национальная телевизионная премия за высокие достижения в области телевизионного мастерства, учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития РК. Победители премии получат статуэтку «Тұмар» и денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.