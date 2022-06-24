24 Июня 2022 13:25

Объявлены номинанты национальной телевизионной премии «Тұмар-2022»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальная телевизионная премия «Тұмар-2022» проводит конкурс по 10 номинациям, передает МИА «Казинформ».

На соискание премии поступило около 300 заявок, наибольшее количество принято по номинациям: «Лучший документальный фильм», «Лучшая информационная программа», «Лучший социальный проект», «Лучший тележурналист», «Лучший телеведущий». С каждым годом увеличивается не только количество заявок, но и улучшается качество телевизионного контента.

В преддверии церемонии награждения члены жюри объявили 40 номинантов, которые вошли в шорт-лист премии:

Лучший тележурналист

Онгар Токанов – национальный телеканал «Qazaqstan»

Владислав Цой – телеканал «Хабар 24»

Мария Парфенова – первый канал «Евразия»

Ирина Алимжанова – «31 канал»

Лучший телеведущий

Данара Жуманова – «Седьмой канал»

Армангуль Токтамурат – телеканал «Astana TV»

Аскар Мендыбаев – «31 канал»

Динара Саду – телеканал «Хабар 24»

Лучшая режиссерская работа

«ӨҢІР: ЖЕТІСУ & ЭКОТУРИЗМ» – телеканал «Atameken Business»

«Тридцать» – первый канал «Евразия»

«Жена» – телеканал «Qazaq TV»

«Скальная мечеть Султан-Эпе –

архитектурное чудо Мангышлака» – телеканал «Мир»

Лучший документальный фильм

«Қарасаз көшелері» – телеканал «Алматы»

«Подари детям жизнь» – телеканал «Хабар»

«Я здесь» – телеканал «Тұран ТВ»

«Каспийден кеткен қыпшақтар» – телеканал «ATYRAY»

Лучший социальный проект

«Біздің назарда» – телеканал «Хабар»

«Әкім. Уәде мен Үде» – телеканал «Jambyl»

«Дау-дамайсыз» – телеканал «КТК»

«Бизнес с нуля» – телеканал «Atameken Business»

Лучшее ток-шоу

«Сана» – телеканал «Abai TV»

«Нәзік әлем» – телеканал «Turkistan»

«Время говорить» – телеканал «Atameken Business»

«Большая неделя» – телеканал «Хабар»

Лучшая развлекательная программа

«Qazaqstan дауысы» – национальный телеканал «Qazaqstan»

«Almaty Bala Fest» – телеканал «Алматы»

«Ән әлемі» – телеканал «Хабар»

«Bailanys aiasynan tys jerde» – телеканал «Qazaq TV»

Лучший телевизионный сериал

«Bir toqsan» – телеканал «Gakku»

«Рауза: Сакураның гүлдеуі» – телеканал «Хабар»

«Қызыл жебе» – телеканал «Алматы»

«Ахмет. Ұлт ұстазы» – национальный телеканал «Qazaqstan»

Лучшая информационная программа

«AQJAIYQ» ақпараттық бағдарламасы» – телеканал «AQJAIYQ»

«Грани» – первый канал «Евразия»

«Түскі формат» – телеканал «Atameken Business»

«Saraptimes» – телеканал «Astana TV»

Лучший региональный телеканал

«Алау-ТВ» – г. Костанай

«Turkistan» – г.Туркистан

«SEMEI» – г. Семей

«ERTIS» – г. Павлодар

Торжественная церемония вручения премии «Тұмар» состоится 28 июня 2022 года в киноконцертном холле «Қазмедиа орталығы» в Нур-Султане.

«Тұмар» - национальная телевизионная премия за высокие достижения в области телевизионного мастерства, учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития РК. Победители премии получат статуэтку «Тұмар» и денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.