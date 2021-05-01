Объявлены номинанты Национальной премии «Тұмар-2021»
В 2021 году на соискание премии заявлено 250 работ по 10 номинациям, из них 88 на казахском языке и 162 на русском. Наибольшее количество заявок поступило в номинациях «Лучший документальный фильм» – 42, «Лучший тележурналист» – 40, «Лучший телеведущий» – 38 и «Лучшая режиссерская работа» – 31.
К участию в премии допускались телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в 2020 году. Победители премии получат изящную статуэтку-оберег и денежное вознаграждение в размере 1 миллион тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.
Шорт-лист номинантов V Национальной телевизионной премии «Тұмар»:
Лучший тележурналист
Нурбек Бекбауов – Национальный телеканал «Qazaqstan»
Парфенова Мария – Первый канал «Евразия»
Руслан Идрисов – Телеканал «Atameken Business»
Ирина Алимжанова – «31 канал»
Лучший телеведущий
Дархан Абдиков – Национальный телеканал «Qazaqstan»
Камила Жусупова – Телеканал «КТК»
Ляззат Шатаева – Телеканал «Qazaq TV»
Вера Захарчук – Телеканал «Хабар 24»
Лучшая режиссерская работа
«Абай жолы» – Телеканал «Хабар»
«Нур-Султан. История становления города» – Первый канал «Евразия»
«Города крупным планом. Каратау» – Телеканал «Atameken Business»
«JOL» – Телеканал «НТК»
Лучший социальный проект
«Теледәрігер» – Национальный телеканал «Qazaqstan»
«Дау-дамайсыз» – Телеканал «КТК»
«Жертва. Отдел журналистских расследований» – Телеканал «Хабар»
«Вставай и делай» – Телеканал «Atameken Business»
Лучшее ток-шоу
«Басты тақырып» – Телеканал «Atameken Business»
«Өмірдің өзі...» – Телеканал «Qyzylorda»
«Aitarym bar» – Телеканал «Astana TV»
«Шешімі бар» – Телеканал «Almaty TV»
Лучший документальный фильм
«JOL» – Телеканал «НТК»
«Ауасы ластанған Атырау» – Телеканал «Qazaq TV»
«Нығмет Нұрмақов. Төртінші Премьер-Министр» – Телеканал «Сарыарқа»
«90-е – забытые пленки» – Телеканал «КТК»
Лучшая развлекательная программа
«Жүзден жүйрік» – Национальный телеканал «Qazaqstan»
«U-NIGHT SHOW» – Телеканал «НТК»
«Bailanys aiasynan tys jerde» – Телеканал «Qazaq TV»
«Профессионал» – Телеканал «Astana TV»
Лучший телевизионный сериал
«Әл Фараби» – Национальный телеканал «Qazaqstan»
«Полигон» – Телеканал «Хабар»
«Абай жолы» – Телеканал «Хабар»
«Tagy Bir Toqsan» – Телеканал «Gakku TV»
Лучшая информационая программа
«Новости/Жаңалықтар» – Телеканал «Хабар 24»
«Aqparat» – Национальный телеканал «Qazaqstan»
«Аналитика» – Первый канал «Евразия»
«Информбюро» – «31 канал»
Лучший региональный телеканал
«Caspian News» – г. Атырау
«MAŃǴYSTAÝ» – г. Актау
«Алау-ТВ» – г. Костанай
«Ирбис TV» – г. Павлодар
Торжественная церемония вручения премии «Тұмар» состоится 6 мая 2021 года в киноконцертном холле «Қазмедиа орталығы» в Нур-Султане. Мероприятие будет проходить во второй раз в закрытом формате, при соблюдении норм санитарной безопасности.
Напомним, «Тұмар» — Национальная телевизионная премия за высокие достижения в области телевизионного мастерства, учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. За прошедшие годы обладателями эксклюзивной статуэтки стали 48 специалистов отечественной телевизионной журналистики.