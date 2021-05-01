РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:56, 01 Май 2021 | GMT +6

    Объявлены номинанты Национальной премии «Тұмар-2021»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В шорт-лист номинантов V Национальной телевизионной премии «Тұмар» вошли 40 финалистов, передает МИА «Казинформ».

    В 2021 году на соискание премии заявлено 250 работ по 10 номинациям, из них 88 на казахском языке и 162 на русском. Наибольшее количество заявок поступило в номинациях «Лучший документальный фильм» – 42, «Лучший тележурналист» – 40, «Лучший телеведущий» – 38 и «Лучшая режиссерская работа» – 31.

    К участию в премии допускались телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в 2020 году. Победители премии получат изящную статуэтку-оберег и денежное вознаграждение в размере 1 миллион тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.


    Шорт-лист номинантов V Национальной телевизионной премии «Тұмар»:

    Лучший тележурналист

    Нурбек Бекбауов – Национальный телеканал «Qazaqstan»

    Парфенова Мария – Первый канал «Евразия»

    Руслан Идрисов – Телеканал «Atameken Business»

    Ирина Алимжанова – «31 канал»

    Лучший телеведущий

    Дархан Абдиков – Национальный телеканал «Qazaqstan»

    Камила Жусупова – Телеканал «КТК»

    Ляззат Шатаева – Телеканал «Qazaq TV»

    Вера Захарчук – Телеканал «Хабар 24»

    Лучшая режиссерская работа

    «Абай жолы» – Телеканал «Хабар»

    «Нур-Султан. История становления города» – Первый канал «Евразия»

    «Города крупным планом. Каратау» – Телеканал «Atameken Business»

    «JOL» – Телеканал «НТК»

    Лучший социальный проект

    «Теледәрігер» – Национальный телеканал «Qazaqstan»

    «Дау-дамайсыз» – Телеканал «КТК»

    «Жертва. Отдел журналистских расследований» – Телеканал «Хабар»

    «Вставай и делай» – Телеканал «Atameken Business»

    Лучшее ток-шоу

    «Басты тақырып» – Телеканал «Atameken Business»

    «Өмірдің өзі...» – Телеканал «Qyzylorda»

    «Aitarym bar» – Телеканал «Astana TV»

    «Шешімі бар» – Телеканал «Almaty TV»

    Лучший документальный фильм

    «JOL» – Телеканал «НТК»

    «Ауасы ластанған Атырау» – Телеканал «Qazaq TV»

    «Нығмет Нұрмақов. Төртінші Премьер-Министр» – Телеканал «Сарыарқа»

    «90-е – забытые пленки» – Телеканал «КТК»

    Лучшая развлекательная программа

    «Жүзден жүйрік» – Национальный телеканал «Qazaqstan»

    «U-NIGHT SHOW» – Телеканал «НТК»

    «Bailanys aiasynan tys jerde» – Телеканал «Qazaq TV»

    «Профессионал» – Телеканал «Astana TV»

    Лучший телевизионный сериал

    «Әл Фараби» – Национальный телеканал «Qazaqstan»

    «Полигон» – Телеканал «Хабар»

    «Абай жолы» – Телеканал «Хабар»

    «Tagy Bir Toqsan» – Телеканал «Gakku TV»

    Лучшая информационая программа

    «Новости/Жаңалықтар» – Телеканал «Хабар 24»

    «Aqparat» – Национальный телеканал «Qazaqstan»

    «Аналитика» – Первый канал «Евразия»

    «Информбюро» – «31 канал»

    Лучший региональный телеканал

    «Caspian News» – г. Атырау

    «MAŃǴYSTAÝ» – г. Актау

    «Алау-ТВ» – г. Костанай

    «Ирбис TV» – г. Павлодар

    Торжественная церемония вручения премии «Тұмар» состоится 6 мая 2021 года в киноконцертном холле «Қазмедиа орталығы» в Нур-Султане. Мероприятие будет проходить во второй раз в закрытом формате, при соблюдении норм санитарной безопасности.

    Напомним, «Тұмар» — Национальная телевизионная премия за высокие достижения в области телевизионного мастерства, учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. За прошедшие годы обладателями эксклюзивной статуэтки стали 48 специалистов отечественной телевизионной журналистики.


    Теги:
    СМИ
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!