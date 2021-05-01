Объявлены номинанты Национальной премии «Тұмар-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В шорт-лист номинантов V Национальной телевизионной премии «Тұмар» вошли 40 финалистов, передает МИА «Казинформ».

В 2021 году на соискание премии заявлено 250 работ по 10 номинациям, из них 88 на казахском языке и 162 на русском. Наибольшее количество заявок поступило в номинациях «Лучший документальный фильм» – 42, «Лучший тележурналист» – 40, «Лучший телеведущий» – 38 и «Лучшая режиссерская работа» – 31.

К участию в премии допускались телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в 2020 году. Победители премии получат изящную статуэтку-оберег и денежное вознаграждение в размере 1 миллион тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.





Шорт-лист номинантов V Национальной телевизионной премии «Тұмар»:

Лучший тележурналист

Нурбек Бекбауов – Национальный телеканал «Qazaqstan»

Парфенова Мария – Первый канал «Евразия»

Руслан Идрисов – Телеканал «Atameken Business»

Ирина Алимжанова – «31 канал»

Лучший телеведущий

Дархан Абдиков – Национальный телеканал «Qazaqstan»

Камила Жусупова – Телеканал «КТК»

Ляззат Шатаева – Телеканал «Qazaq TV»

Вера Захарчук – Телеканал «Хабар 24»

Лучшая режиссерская работа

«Абай жолы» – Телеканал «Хабар»

«Нур-Султан. История становления города» – Первый канал «Евразия»

«Города крупным планом. Каратау» – Телеканал «Atameken Business»

«JOL» – Телеканал «НТК»

Лучший социальный проект

«Теледәрігер» – Национальный телеканал «Qazaqstan»

«Дау-дамайсыз» – Телеканал «КТК»

«Жертва. Отдел журналистских расследований» – Телеканал «Хабар»

«Вставай и делай» – Телеканал «Atameken Business»

Лучшее ток-шоу

«Басты тақырып» – Телеканал «Atameken Business»

«Өмірдің өзі...» – Телеканал «Qyzylorda»

«Aitarym bar» – Телеканал «Astana TV»

«Шешімі бар» – Телеканал «Almaty TV»

Лучший документальный фильм

«JOL» – Телеканал «НТК»

«Ауасы ластанған Атырау» – Телеканал «Qazaq TV»

«Нығмет Нұрмақов. Төртінші Премьер-Министр» – Телеканал «Сарыарқа»

«90-е – забытые пленки» – Телеканал «КТК»

Лучшая развлекательная программа

«Жүзден жүйрік» – Национальный телеканал «Qazaqstan»

«U-NIGHT SHOW» – Телеканал «НТК»

«Bailanys aiasynan tys jerde» – Телеканал «Qazaq TV»

«Профессионал» – Телеканал «Astana TV»

Лучший телевизионный сериал

«Әл Фараби» – Национальный телеканал «Qazaqstan»

«Полигон» – Телеканал «Хабар»

«Абай жолы» – Телеканал «Хабар»

«Tagy Bir Toqsan» – Телеканал «Gakku TV»

Лучшая информационая программа

«Новости/Жаңалықтар» – Телеканал «Хабар 24»

«Aqparat» – Национальный телеканал «Qazaqstan»

«Аналитика» – Первый канал «Евразия»

«Информбюро» – «31 канал»

Лучший региональный телеканал

«Caspian News» – г. Атырау

«MAŃǴYSTAÝ» – г. Актау

«Алау-ТВ» – г. Костанай

«Ирбис TV» – г. Павлодар

Торжественная церемония вручения премии «Тұмар» состоится 6 мая 2021 года в киноконцертном холле «Қазмедиа орталығы» в Нур-Султане. Мероприятие будет проходить во второй раз в закрытом формате, при соблюдении норм санитарной безопасности.

Напомним, «Тұмар» — Национальная телевизионная премия за высокие достижения в области телевизионного мастерства, учреждена в 2017 году по инициативе Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. За прошедшие годы обладателями эксклюзивной статуэтки стали 48 специалистов отечественной телевизионной журналистики.