Объявлены номинанты на «Оскар»-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пандемия и вызванный ею глобальный карантин сбили весь график наградного сезона мирового кино. Обычно присуждаемый в начале января «Золотой глобус» в этом году был перенесен на самый конец февраля, а «Оскары», обычно присуждаемые в феврале, в этом году будут вручаться лишь 25 апреля. Ну а номинации на них объявлены в понедельник, в середине марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

«Манк» - картина Дэвида Финчера, повествующая о драматической истории создания голливудским сценаристом 1930-х годов Германом Манкевичем великого фильма Орсона Уэлса «Гражданин Кейн» - получила две главнейшие номинации: на лучший фильм и лучшую режиссуру.

Исполнитель роли Манкевича британец Гэри Олдман будет бороться за лучшую мужскую роль; Аманда Сейфрид - за лучшую женскую роль второго плана; оператор Эрик Мессершмит - за лучшую операторскую работу стильно, в черно-белом монохроме снятой картины; Аттикус Росс и некогда лидер группы Nine Inch Nails Трент Резнер - за лучшую оригинальную музыку. Другие, более второстепенные номинации - за лучшее звуковое оформление, лучший грим, лучшие костюмы.

«Манк» обошел по числу номинаций считавшуюся фаворитом «Землю кочевников» американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Ее фильм о судьбе лишившихся в результате банковского кризиса 2008 года жилья и вынужденных скитаться по стране немолодых американцев уже был удостоен «Золотого Льва» на фестивале в Венеции и «Золотого глобуса» буквально несколько недель назад.

Будет неудивительно, если и на церемонии 25 апреля академики отдадут ей главное предпочтение. Среди номинаций «Земли кочевников» самые главные: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую главную женскую роль (Фрэнсис Макдорманд), лучший адаптированный сценарий, лучшую операторскую работу и лучший монтаж.

Знаменателен успех в номинациях фильма «Отец» - режиссерского дебюта французского писателя и драматурга Флориана Зеллера. Драматическая, хотя и не лишенная сентиментальности история страдающего деменцией одинокого старика, вынужденного переселиться в квартиру взрослой дочери, своим успехом обязана во многом исполнителям главных ролей - британцам Энтони Хопкинсу и Оливии Колман.

В свои 83 года Хопкинс стал самым пожилым актером, получившим номинацию на главную мужскую роль. Колман, уже имеющая «Оскар» за фильм «Фаворитка», номинирована на лучшую женскую роль второго плана. Также «Отец» получил номинации на главную награду - за лучший фильм, и за лучший адаптированный сценарий.

Два актера, снявшиеся в одном фильме, британец Дэниэл Калуя и американец Лакит Стэнфилд, номинированы на одну и ту же награду - лучшую роль второго плана в фильме «Иуда и Черный мессия». Калуя играет Фреда Хэмптона, главу чикагского отделения партии «Черные пантеры», а Стэнфилд - подосланного к нему ФБР мелкого жулика, который следит за «Пантерами» и в конце концов приводит к убийству Хэмптона.

Тема предательства и евангельские аллюзии фильма очевидны уже из названия, и оба актера прекрасно передали как историко-политический, так и символический смысл противостояния своих героев. Ну а сама картина претендует еще и на главный «Оскар» - за лучший фильм и лучшую операторскую работу.

«Звук металла» - драматическая история об играющем хеви-метал барабанщике, стремительно теряющем слух и, соответственно, смысл существования. Картина выдвинута на лучший фильм, лучший сценарий и лучший монтаж. Но главная для него номинация - за лучшую главную мужскую роль стремительно набирающему популярность британскому актеру и музыканту Ризу Ахмеду.

После сенсационного прошлогоднего успеха корейской ленты «Паразиты» особо пристальное внимание наблюдатели уделяют еще одному фильму на корейском языке - «Минари». Правда, картина эта снята в США давно живущим в Америке режиссером корейского происхождения Ли Айзек Чуном и повествует о судьбе оказавшихся здесь корейских иммигрантов. «Минари» претендует на награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, главную мужскую роль (Стивен Ён), женскую роль второго плана (Юн Ёджон), лучший оригинальный сценарий, лучшую оригинальную музыку.

На «Оскара» за лучшую главную мужскую роль вместе с Хопкинсом, Олдманом и Юн Ёджоном и Ризом Ахмедом посмертно выдвинут недавно безвременно скончавшийся Чедвик Боузман за роль джазмена-бунтаря в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».

Виола Дэвис за исполненную в этом же фильме роль родоначальницы блюза певицы Ма Рейни номинирована на лучшую главную женскую роль.

Ее соперницы, кроме уже упомянутой Фрэнсис Макдорманд, - также исполнительница роли легендарной джазовой певицы Билли Холидей Андра Дей в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей», британка Ванесса Кирби за драматичную роль потерявшей ребенка женщины в картине венгра Корнеля Мундруцо «Фрагменты женщины», и еще одна британка Кэри Маллиган за роль в черной комедии «Девушка, подающая надежды».

Кстати, режиссер этой картины - тоже британка, дебютант в большом кино Эмеральд Феннел, номинирована на «Оскара» как лучший режиссер.

Среди фильмов на иностранных языках (хотя после прошлогоднего триумфа корееязычных «Паразитов» эта категория как-то утрачивает свое значение) - остроумная картина одного из основоположников легендарной «Догмы», датского режиссера Томаса Винтенберга «Еще по одной». Сам Винтенберг также номинрован на «Оскара» за лучшую режиссуру.

Другие претенденты: гонконгский романтический триллер «Лучшие дни», румынская документальная лента «Коллектив» о журналистском расследовании коррупции в системе национального здравоохранения, представленная Тунисом интернациональная картина «Человек, продавший свою шкуру» о судьбе разделенных войной сирийских беженцев и «Камо грядеши, Аида?» - боснийская военная драма о трагических событиях в Сребренице в 1995 году.

К сожалению, в список номинантов не попала находившаяся в длинном списке картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».

Та же судьба в категории полнометражных анимационных фильмов постигла и сделанную ветераном российской мультипликации Андреем Хржановским свободную фантазию на темы Гоголя «Нос, или Заговор «не таких».