+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 387.48 EUR 428.98
RUB 6.05 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Объявлены максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам в тенге на январь 2020 года

5 Декабря 2019 12:12
Поделиться:
Объявлены максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам в тенге на январь 2020 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на январь 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Уровень долларизации депозитов снизился на 3,7% с начала года и достиг 44,7%
КФГД объявил максимальные ставки по депозитам на ноябрь 2019 года В Казахстане подняли ставки по депозитам КФГД объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам физлиц

«Максимальные ставки по сберегательным вкладам без пополнения на год составят 14,1%, на 2 года – 14,5%. Это самые востребованные сберегательные вклады среди казахстанцев: на них приходится 83% от объема в остатке. Всего прирост с начала года по всем видам тенговых вкладов составил 429 млрд тенге, из них 237 млрд пришлось на сберегательные. Иными словами, каждый второй тенге был размещен в сберегательных вкладах, в результате их объем увеличился в 10 раз», - сообщили в фонде.

По несрочным и срочным депозитам на 3 и 6 месяцев максимальные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне, поскольку основой для их расчета является базовая ставка, решение по которой принимает Национальный Банк Казахстана. В текущий момент она равна 9,25%.

Рост максимальных ставок вознаграждения продемонстрируют срочные вклады на срок 12 месяцев: банки смогут принимать срочные депозиты с пополнением под ставку 11,1%, без пополнения – 11,6%.

Максимальные ставки по срочным вкладам на 24 месяца незначительно снизились на 0,1 п.п.

С октября 2018 года в Казахстане действует новая депозитная классификация – сберегательные, срочные и несрочные вклады.

Несрочный вклад – это самый привычный депозит: срок действия договора банковского вклада не ограничивает вкладчика воспользоваться деньгами в любой момент без потери вознаграждения.

С сентября 2019 года максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по несрочным вкладам рассчитывается на основании базовой ставки Национального Банка Казахстана.

Максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам более года рассчитываются на основе ставок вознаграждения, которые сложились на конкурентном рынке, поэтому доходность по этим вкладам – выше.

Гарантия КФГД по несрочным и срочным вкладам в тенге составляет 10 млн тенге, по сберегательным вкладам – 15 млн тенге. Если вклады размещены в разных банках, КФГД дает гарантию отдельно на депозиты в каждом из банков.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Алматы, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив