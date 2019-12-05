Объявлены максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по депозитам в тенге на январь 2020 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на январь 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Максимальные ставки по сберегательным вкладам без пополнения на год составят 14,1%, на 2 года – 14,5%. Это самые востребованные сберегательные вклады среди казахстанцев: на них приходится 83% от объема в остатке. Всего прирост с начала года по всем видам тенговых вкладов составил 429 млрд тенге, из них 237 млрд пришлось на сберегательные. Иными словами, каждый второй тенге был размещен в сберегательных вкладах, в результате их объем увеличился в 10 раз», - сообщили в фонде.

По несрочным и срочным депозитам на 3 и 6 месяцев максимальные ставки вознаграждения сохранились на прежнем уровне, поскольку основой для их расчета является базовая ставка, решение по которой принимает Национальный Банк Казахстана. В текущий момент она равна 9,25%.

Рост максимальных ставок вознаграждения продемонстрируют срочные вклады на срок 12 месяцев: банки смогут принимать срочные депозиты с пополнением под ставку 11,1%, без пополнения – 11,6%.

Максимальные ставки по срочным вкладам на 24 месяца незначительно снизились на 0,1 п.п.

С октября 2018 года в Казахстане действует новая депозитная классификация – сберегательные, срочные и несрочные вклады.

Несрочный вклад – это самый привычный депозит: срок действия договора банковского вклада не ограничивает вкладчика воспользоваться деньгами в любой момент без потери вознаграждения.

С сентября 2019 года максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по несрочным вкладам рассчитывается на основании базовой ставки Национального Банка Казахстана.

Максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам более года рассчитываются на основе ставок вознаграждения, которые сложились на конкурентном рынке, поэтому доходность по этим вкладам – выше.

Гарантия КФГД по несрочным и срочным вкладам в тенге составляет 10 млн тенге, по сберегательным вкладам – 15 млн тенге. Если вклады размещены в разных банках, КФГД дает гарантию отдельно на депозиты в каждом из банков.