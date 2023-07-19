Объявлены имена участников второго коммерческого полета в космос

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американская компания Virgin Galactic объявила имена трех пассажиров, которые отправятся во второй туристический космический полет. Это предприниматель и тренер по здоровому образу жизни Кейша Шахафф и ее дочь Анастатия Майерс, а также олимпиец Джон Гудвин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.



«Когда мне было два года, я просто смотрела в небо и думала: «Как я могу туда добраться? Но я не понимала, как что-то подобное возможно. Тот факт, что я здесь, первая, кто отправится в космос из Антигуа, доказывает, что космос действительно становится более доступным», - сказала Кейша Шахафф.

Мать и дочь выиграли свои места в розыгрыше, в ходе которого было собрано 1,7 млн долларов для некоммерческой организации Space for Humanity. Они станут первыми жителями Карибских островов, которые полетят в космос.

18-летняя Анастатия Майерс является студенткой Абердинского Университета в Шотландии, где она изучает философию и физику.

80-летний Джон Гудвин, участник Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года по гребле на каноэ, страдает болезнью Паркинсона. «Когда в 2014 году у меня диагностировали болезнь Паркинсона, я был полон решимости не допустить, чтобы она мешала мне жить полной жизнью. Я надеюсь, что это [полет в космос – ред.] вдохновит других людей, столкнувшихся с проблемами, и покажет им, что трудности не должны мешать им осуществлять свои мечты», - сказал он.

Гудвин - один из первых обладателей билетов на полет в космос с Virgin Galactic.

Virgin Galactic продала около 800 билетов для полета в космос, в том числе 600 по цене 250 тысяч долларов и еще пару сотен по 450 тысяч долларов.

Бет Мозес, главный инструктор-астронавт компании, также будет на борту. Мозес трижды летала в космос с Virgin Galactic и в 2019 году стала первым человеком, совершившим полет в космос в качестве пассажира на коммерческом космическом корабле.

Старт, получивший название Galactic 02, запланирован на 10 августа.

Первый коммерческий полет Virgin Galactic состоялся 29 июня. Он продлился около полутора часов. На борту помимо двух пилотов и астронавта-инструктора компании Virgin Galactic находились трое итальянских офицеров-летчиков, которые провели ряд научных экспериментов в условиях невесомости, а когда корабль достиг наивысшей точки полета, развернули национальный флаг по случаю столетия итальянских ВВС.

Хотя на борту космоплана не было туристов как таковых, это все же был коммерческий рейс, поскольку за своих офицеров заплатило Министерство обороны Италии.