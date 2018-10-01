Объявлены имена обладателей стипендии Батырхана Шукенова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комиссия объявила имена пятерых получателей стипендии имени Батырхана Шукенова, которая выдается при финансовой поддержке Фонда Булата Утемуратова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обладателями именных стипендий в размере 500 тысяч тенге стали Серик Аргимберде, Артур Бемм, Анна Данильченко, Мади Мадениетов и Эльвира Ропперт. Все они - студенты бакалавриата факультета инструментального исполнительства Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

«Мы верим в большой потенциал казахстанских музыкантов и рады возможности поддерживать их. Это пилотный проект, но мы хотим расширять его географию, чтобы находить новые имена в разных областях страны», - комментирует Наргиз Шукенова, директор Фонда имени Батырхана Шукенова.

Батырхан Шукенов был первым выпускником Казахской национальной консерватории по классу саксофона, поэтому было решено основать именную стипендию в поддержку именно исполнителей на духовых инструментах. «Вернувшись из Ленинграда, Батыр решил посвятить себя игре на инструменте и поступить в консерваторию. - делится Наргиз. - В то время существовало духовое отделение, но отсутствовал класс саксофона. Помогла оперная певица Бибигуль Тулегенова: она поговорила с ректором, тогда Газизой Жубановой, которая и постановила - классу саксофона быть, если есть первый студент. Для нас это история о том, как талант и упорство одного человека могут формировать среду вокруг, и о том, как важно этот талант разглядеть и оказать ему своевременную поддержку».

В состав отборочной комиссии вошли председатель попечительского совета Фонда имени Батырхана Шукенова, его родной брат Бауржан Шукенов. директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов, заслуженный деятель Казахстана, профессор, декан факультета инструментального исполнительства Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Жанат Ерманов, и директор Фонда имени Батырхана Шукенова Наргиз Шукенова.

Все участники предоставили мотивационные и рекомендательные письма, а также видеозаписи исполнения музыкальных произведений на выбор. Таким образом, жюри смогло в полной мере оценить их исполнительское мастерство, артистизм и мотивацию. Всего в финальном этапе участвовали 15 человек.

В планах у двух фондов также проведение Республиканского конкурса исполнителей деревянных духовых инструментов, выпуск нотного издания песен Батыра на казахском языке и подарочного CD-DVD издания.