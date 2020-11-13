Объявлены имена обладателей премии «Уркер»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена обладателей премии «Уркер», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Премию за лучшую фотографию года получил независимый экологический обозреватель Сәкен Ділдахмет.
Лучший репортаж года сделал Нұрсұлтан Мықтыбаев, портал Kyzylorda-news.kz.
Лучший аналитический материал года:
Кайрат Жандыбаев, портал Strategy2050.kz
Лучшее журналистское расследование года:
Михаил Козачков, газета «Время»
Лучшее интервью года:
Гульбаршын Сабаева, газета Egemen Qazaqstan
Лучший познавательный материал года:
Тимур Ниталиев, ИА Sputnik Казахстан
Лучший проект на радиостанции:
Программа «Эфирде 102 FM», радиостанция Atyray
Лучший новостной портал года:
портал Tengrinews.kz
Лучшая газета года:
Газета AQ JOL
Лучший журнал года:
Журнал «Жұлдыз»
Номинация имени Шерхана Муртазы:
Қайнар Олжай
Специальную награду в честь 100-летнего юбилея глава АО «МИА «Казинформ» передал давним партнерам информационного агентства. Председатель правления АО «МИА «Казинформ« Аскар Умаров так озвучил своё решение:
«Статуэтку «Үркер» с ее сертификатом мы хотели бы вручить нашему давнему партнеру, который на протяжении 100 лет был рядом с «Казинформом» – это информационное агентство России «ТАСС», – сказал Умаров.
Церемония вручения прошла без зрителей, однако присутствовали номинанты. Как заверили организаторы, церемония прошла с соблюдением всех санитарных норм.
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