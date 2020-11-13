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Объявлены имена обладателей премии «Уркер»

13 Ноября 2020 17:02
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Объявлены имена обладателей премии «Уркер»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена обладателей премии «Уркер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Специальную награду в честь 100-летнего юбилея глава АО «МИА «Казинформ» передал давним партнерам информационного агентства. Председатель правления АО «МИА «Казинформ« Аскар Умаров так озвучил своё решение:

«Статуэтку «Үркер» с ее сертификатом мы хотели бы вручить нашему давнему партнеру, который на протяжении 100 лет был рядом с «Казинформом» – это информационное агентство России «ТАСС», – сказал Умаров.

Церемония вручения прошла без зрителей, однако присутствовали номинанты. Как заверили организаторы, церемония прошла с соблюдением всех санитарных норм.


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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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