Объявлены имена обладателей премии «Уркер»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны имена обладателей премии «Уркер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премию за лучшую фотографию года получил независимый экологический обозреватель Сәкен Ділдахмет.

Лучший репортаж года сделал Нұрсұлтан Мықтыбаев, портал Kyzylorda-news.kz.

Лучший аналитический материал года:

Кайрат Жандыбаев, портал Strategy2050.kz

Лучшее журналистское расследование года:

Михаил Козачков, газета «Время»

Лучшее интервью года:

Гульбаршын Сабаева, газета Egemen Qazaqstan

Лучший познавательный материал года:

Тимур Ниталиев, ИА Sputnik Казахстан

Лучший проект на радиостанции:

Программа «Эфирде 102 FM», радиостанция Atyray

Лучший новостной портал года:

портал Tengrinews.kz

Лучшая газета года:

Газета AQ JOL

Лучший журнал года:

Журнал «Жұлдыз»

Номинация имени Шерхана Муртазы:

Қайнар Олжай

Специальную награду в честь 100-летнего юбилея глава АО «МИА «Казинформ» передал давним партнерам информационного агентства. Председатель правления АО «МИА «Казинформ« Аскар Умаров так озвучил своё решение:

«Статуэтку «Үркер» с ее сертификатом мы хотели бы вручить нашему давнему партнеру, который на протяжении 100 лет был рядом с «Казинформом» – это информационное агентство России «ТАСС», – сказал Умаров.

Церемония вручения прошла без зрителей, однако присутствовали номинанты. Как заверили организаторы, церемония прошла с соблюдением всех санитарных норм.