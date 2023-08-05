Объявлены имена обладателей государственных образовательных грантов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объявлены итоги конкурса по присуждению государственных образовательных грантов на 2023-2024 учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.



Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано 94 тысячи заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Список обладателей грантов можно увидеть здесь.

Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты Парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, Ассоциации высших учебных заведений РК и общественных организаций.

В этом году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева было выделено 5 тысяч целевых грантов для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Гранты распределены таким образом: Атырауская область – 1500, Мангистауская область – 1500, область Улытау – 300, область Жетысу – 300, область Абай – 500, г. Шымкент – 400, Туркестанская область – 500 грантов. Данные гранты выделены на педагогические, инженерные, IT специальности и естественные науки.

Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП «Стоматология» - 22 человека на одно место. Далее идут «Международные отношения и дипломатия» (14 человек), «Право» (11 человек), «Подготовка учителей музыки», «Подготовка учителей физической культуры» и «Психология» (по 10 человек).

Среди претендентов около 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака «Алтын белгі», победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.