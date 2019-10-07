Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины, передает МИА «Казинформ».

Уильям Кэлин-младший, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза удостоены Нобелевской премии 2019 года в области физиологии и медицины за открытие того, как клетки чувствуют доступность кислорода и адаптируются к нему, сообщает официальный Twitter-аккаунт премии.