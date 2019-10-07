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Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины
7 Октября 2019 16:45
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СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины, передает МИА «Казинформ».
Уильям Кэлин-младший, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза удостоены Нобелевской премии 2019 года в области физиологии и медицины за открытие того, как клетки чувствуют доступность кислорода и адаптируются к нему, сообщает официальный Twitter-аккаунт премии.
Ключевые слова: Наука, Здравоохранение,
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