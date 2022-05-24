24 Мая 2022 19:26

Объявлены даты сдачи экзаменов учащимися 9 и 11 классов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования РК Жомарт Карамбаев сообщил, в какие дни будут сдавать экзамены учащиеся 9, 11 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Экзамены для учащихся 9 классов пройдет с 28 мая по 6 июня. Девятиклассники будут сдавать экзамены по языку обучения, то есть казахскому и русскому языкам. Нужно написать эссе. Это будет 28 мая. 31 мая - письменный экзамен по алгебре. 3 июня - русский язык в казахской школе, казахский язык - в русской школе. Последний экзамен организуется 6 июня по выбранному предмету», - сказал Жомарт Карамбаев в ходе онлайн-брифинга.

Спикер отметил, что учащиеся 11 классов, то есть выпускники школ, сдают экзамены с 27 мая по 10 июня.

«У них первый экзамен будет письменным по алгебре и началам анализа, 27 мая, второй экзамен - письменным на языке обучения, 30 мая. 2 июня состоится устный экзамен по истории Казахстана. 7 июня - русский язык будет письменным в казахской школе, казахский язык - в русской школе. Последний экзамен будет сдан 10 июня по выбранному предмету», - резюмировал Жомарт Карамбаев.