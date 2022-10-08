Объявлены дата и место проведения следующего боя чемпиона WBA из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, обладатель титула WBA International во втором легчайшем весе Евгений Павлов (7-0, 5 КО) определился с датой своего очередного поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как анонсировала промоутерская компания Suleimen Promotions, следующее выступление Павлова состоится 15 октября в Тихуане (Мексика). Имя соперника пока не называется. Бой будет иметь 8-раундовый формат. Спортсмен проводит подготовку в США.

Свой предыдущий поединок казахстанец провел 4 июня в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). В нем он нокаутировал во втором раунде мексиканца Алексиса Салидо (2-3, 1 КО). Этот бой стал для Павлова дебютным в Соединенных Штатах.









Фото: prosports.kz











