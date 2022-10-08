РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:39, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Объявлены дата и место проведения следующего боя чемпиона WBA из Казахстана

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, обладатель титула WBA International во втором легчайшем весе Евгений Павлов (7-0, 5 КО) определился с датой своего очередного поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как анонсировала промоутерская компания Suleimen Promotions, следующее выступление Павлова состоится 15 октября в Тихуане (Мексика). Имя соперника пока не называется. Бой будет иметь 8-раундовый формат. Спортсмен проводит подготовку в США.

    Свой предыдущий поединок казахстанец провел 4 июня в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). В нем он нокаутировал во втором раунде мексиканца Алексиса Салидо (2-3, 1 КО). Этот бой стал для Павлова дебютным в Соединенных Штатах.




    Фото: prosports.kz





    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!