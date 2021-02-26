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    10:42, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Объявлены дата и место проведения боя Айдоса Ербосынулы за звание претендента на титул чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялись промоутерские торги по бою казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы (15-0, 10 KO) с россиянином Евгением Шведенко (15-0, 6 KO) за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира IBF во втором среднем весе.О МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как передает Boxingscene.com, торги проходили в формате онлайн-конференции. По их итогам право на проведение боя выиграла сторона Шведенко — немецкая компания Fächer Sport Management, чья ставка в размере $301 588 побила предложение Suleimen Promotions, представляющей Ербосынулы, — $180 000.

    По информации матчмейкера Хагена Дёринга, поединок состоится 17 апреля в немецком Карлсруэ. Его победитель станет официальным претендентом чемпиона мира в суперсреднем весе по версии IBF Калеба Планта (21-0, 12 KO).




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