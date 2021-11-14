+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Объявлены дата и место боя Фирузы Шариповой

14 Ноября 2021 07:21
Поделиться:
Объявлены дата и место боя Фирузы Шариповой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фируза Шарипова 11 декабря проведет бой против абсолютной чемпионки мира в легком весе Кэти Тэйлор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
14 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
14 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События» Сборная Казахстана по футболу проиграла с разгромным счетом Франции в матче отбора на ЧМ-2022 Франция и Казахстан назвали стартовые составы на матч отбора ЧМ-2022

Шоу пройдет в Ливерпуле и будет транслироваться на DAZN, по казахстанскому времени это будет ночь 12-го числа.

Бой Шарипова получила как обязательная претендентка по линии WBA — занимает первое место в рейтинге.

Фируза — первая казахстанка, которая будет биться за все титулы в профи.

Ирландка Тэйлор — легенда женского бокса, олимпийская чемпионка Лондона и не имеет поражений в профи.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Новости по теме
14 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
14 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
Сборная Казахстана по футболу проиграла с разгромным счетом Франции в матче отбора на ЧМ-2022
Франция и Казахстан назвали стартовые составы на матч отбора ЧМ-2022
Популярное
1 Схемы некоторых маршрутов изменятся в Алматы из-за пробивки Абая и BRT
2 Почему появляются антиваксеры и можно ли их переубедить – психолог из СКО
3 Закладчицу наркотиков приговорили к 10 годам тюрьмы в Павлодаре
4 Очередная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Нур-Султане
5 Воспитанники спортинтерната устроили дедовщину ученикам младших классов в Степногорске
6 Прибор для борьбы с коронавирусом презентовали ученые Узбекистана
Читайте также
Казахстанские спортсмены выступили на Кубке мира в Польше
Еще две медали завоевал Казахстан на чемпионате мира по самбо в Ташкенте
Схемы некоторых маршрутов изменятся в Алматы из-за пробивки Абая и BRT
Почему появляются антиваксеры и можно ли их переубедить – психолог из СКО
Закладчицу наркотиков приговорили к 10 годам тюрьмы в Павлодаре
Очередная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Нур-Султане
Воспитанники спортинтерната устроили дедовщину ученикам младших классов в Степногорске
Прибор для борьбы с коронавирусом презентовали ученые Узбекистана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив