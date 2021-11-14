Объявлены дата и место боя Фирузы Шариповой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фируза Шарипова 11 декабря проведет бой против абсолютной чемпионки мира в легком весе Кэти Тэйлор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Шоу пройдет в Ливерпуле и будет транслироваться на DAZN, по казахстанскому времени это будет ночь 12-го числа.

Бой Шарипова получила как обязательная претендентка по линии WBA — занимает первое место в рейтинге.

Фируза — первая казахстанка, которая будет биться за все титулы в профи.

Ирландка Тэйлор — легенда женского бокса, олимпийская чемпионка Лондона и не имеет поражений в профи.



