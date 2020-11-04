Объявлено о начале отбора на второй поток программы KDI

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сентябре текущего года в рамках программы «Kazakhstan Digital Accelerator» (KDA), инициированная холдингом «Байтерек», были отобраны 10 лучших стартапов, на которые было выделено по $50 тысяч. О том, что представляют из себя проекты, рассказали во время онлайн-брифинга, после Demo Day финалистов, который также состоялся вчера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все 10 стартапов являются казахстанскими и зарегистрированы здесь. Половина являются резидентами Astana Hab, есть команды из Назарбаев Университета, из Алматы. С точки зрения отрасли - это все IT-решения, но направлены они на разные ниши на рынке. Есть ребята, которые делают универсальные вещи. К примеру, это универсальное приложение «1Fit» на фитнес-центры в Казахстане. Это единственный стартап в виде приложения, посредством которого люди могут получить доступ практически ко всем фитнес-центрам Алматы и Нур-Султана независимо от стоимости услуг. Команде «1Fit» удалось со всеми договориться и со всеми интегрировать. Это была сложная задача, так как клубы между собой конкурируют и находятся в разных ценовых сегментах. Теперь же можно один раз заплатить и иметь доступ к большому числу фитнесов, вплоть до занятий внутри, групповых, индивидуальных», - поведал Управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» Адиль Нургожин .

По его словам, в холдинге за этой командой наблюдали давно.

«У них получается работать. Более того, они уже генерируют выручку. Конечно, немного «просели» за время локдауна, сейчас восстанавливаются и активно работают. У них неплохой потенциал роста на соседних рынках. Начали уже отрабатывать с Россией. У этой компании неплохой потенциал для роста», - подчеркнул спикер.

А. Нургожин также отметил компанию «Egistic».

«Они разработали решение, которое позволяет определять проблемные зоны полей и степень заражения сорняками посевов, классифицировать различные виды растений и культур, проводить агрохимический анализ полей по нескольким параметрам, имеет более качественный прогноз погоды. Помимо этого, сервис предоставляет фермерам исторические данные на основе которых можно видеть какие изменения почвы и культур произошли за несколько лет. В купе, все это помогает прогнозировать урожайность. На данный момент, это самая доступная программа для фермеров», - объяснил он.

В свою очередь, специалист в области венчурных, прямых инвестиций, инвестиционный директор Quest Ventures Ануар Сейфуллин рассказал об еще одном интересном сервисе по диагностике ишемических и геморрагических инсультов.

«Это deep-tech решение компании «Cerebra» - очень сложный технологический проект в сфере здравоохранения. Очень далеко продвинулись в сфере компьютерного зрения, машинного обучения. Они анализируют КТ-снимки мозга и позволяют диагностировать инсульт на ранее стадии. Там есть «окно» не более 5 часов, в рамках которого нужно успеть предпринять определенные действия, особенно когда не совсем понятно, есть у человека инсульт или нет. При этом программа анализирует большое количество снимков и тем самым помогает врачу определить вероятность наступления инсульта. Получается это алгоритм, машина учится распознавать снимки за счет их большого объема, и наблюдать вне каких-то закономерностей, отличать одно от другого фактически, как если бы ваш лечащий врач набил руку смотреть эти снимки», - заявил он.

Как считает, А. Нургожин, это очень сложный проект с точки зрения его технологичности.

«По остальным семи стартапам можно тоже сказать, что они достаточно зрелые, - продолжил Управляющий директор холдинга. - Вообще нам удалось собрать более-менее зрелые команды, которые занимаются этим не один день, это уже не студенты, это люди, которые пытались сделать уже какие-то проекты до этого. Это радует, поскольку раньше проекты были намного проще по технологиям, больше ориентированные на какие-то маленькие решения, проблемы которых сложно было масштабировать. Их сложно потом иностранцам дальше оценивать и в них сложно дальше привлекать профессиональные венчурные инвестиции на следующих этапах роста. А для нас, для QazTech Ventures, для коллег с Quest Ventures стоит следующая задача – помочь нашим «выпускникам» привлечь уже большие дополнительные деньги, потому что они все растут и им необходимо финансирование кому-то 300 тысяч долларов, кому-то больше», - отметил А.Нургожин.

Представитель НУХ «Байтерек» заверил, что данная акселерационная программа не является одноразовой акцией – будут проводить еще несколько потоков на ежегодной основе.

«Мы будет проводить такие акселерационные программы Kazakhstan Digital Accelerator ежегодно, и будем планировать к финансированию в рамках этой компании – по 50 тысяч долларов каждой компании. Demo Day Kazakhstan Digital Accelerator – это выпускной день для участников программы. В этом году мы 10 профондировали. Они будут расти. Мы ими будем дальше заниматься, показывать их другим инвесторам. Я надеюсь, что кто-то из них привлечет дополнительное финансирование. На следующий год мы уже объявили о втором потоке. Так будет и через год. Мы рассчитываем, что в итоге сможем профондировать 30 компаний в рамках этой акселерационной программы. И в рамках фонда уже отдельно на более зрелых стадиях, я надеюсь, что мы еще вас порадуем минимум одной сделкой в этом году и еще в следующем году. Эта работа будет продолжаться», - заключил А. Нургожин.

Напомним, в сентябре текущего года 10 финалистов программы «Kazakhstan Digital Accelerator» получили по 50 тысяч долларов инвестиций на свое развитие.

В холдинге «Байтерек» продемонстрировали готовность сотрудничать с самыми перспективными проектами страны и инвестировать их дальнейшее развитие.

По завершении мероприятия Ануар Сейфуллин объявил о начале отбора на второй поток программы KDA и напомнил об условиях участия в программе:



Дедлайн подачи заявки на 2 поток:

Прием заявок – 3 ноября-декабрь 2020 г.

Отбор финалистов - январь 2021 г.

Начало обучения - февраль 2021 г.

Подробная информация на сайте qaztech.vc

Для участия стартапам необходимо иметь электронную почту gmail и самую свежую версию питч-дека. Стартапы, которые уже подали заявку на KDA через QazTech Ventures, не нуждаются в повторной подаче заявки.

