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    20:32, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Объявлено место проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный союз современного пятиборья (UIPM) объявил место проведения чемпионата мира-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Изначально мировое первенство должно было пройти в Минске. Однако исполком UIPM отказал организаторам из Беларуси.

    В итоге ЧМ примет Каир (Египет). Отметим, что предварительно чемпионат мира пройдет с 7 по 13 июня.
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