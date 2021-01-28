Объявлено место проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный союз современного пятиборья (UIPM) объявил место проведения чемпионата мира-2021, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Изначально мировое первенство должно было пройти в Минске. Однако исполком UIPM отказал организаторам из Беларуси.

В итоге ЧМ примет Каир (Египет). Отметим, что предварительно чемпионат мира пройдет с 7 по 13 июня.