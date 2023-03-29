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Объявленный в розыск гражданин Казахстана добровольно сдался полиции Южной Кореи

Серик Сабеков
29 Марта 2023, 09:37
Объявленный в розыск гражданин Казахстана добровольно сдался полиции Южной Кореи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Находившийся в розыске гражданин Казахстана добровольно сдался полиции в Корее. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй гражданин Казахстана, который был в розыске за незаконное пересечение границы, добровольно сдался корейской полиции. Посольство РК держит на особом контроле данный вопрос и окажет всю необходимую консульство-правовую помощь нашим соотечественникам», - отметил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что двое граждан Казахстана незаконно пересекли границу Южной Кореи, несмотря на отказ во въезде в страну.


МИД РК   Соотечественники   Корея  
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