Объявленный в розыск гражданин Казахстана добровольно сдался полиции Южной Кореи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Находившийся в розыске гражданин Казахстана добровольно сдался полиции в Корее. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Второй гражданин Казахстана, который был в розыске за незаконное пересечение границы, добровольно сдался корейской полиции. Посольство РК держит на особом контроле данный вопрос и окажет всю необходимую консульство-правовую помощь нашим соотечественникам», - отметил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что двое граждан Казахстана незаконно пересекли границу Южной Кореи, несмотря на отказ во въезде в страну.