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Объявленный в межгосударственный розыск узбекистанец задержан в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
22 Февраля 2023, 19:46
Объявленный в межгосударственный розыск узбекистанец задержан в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан 28-летний гражданин Узбекистана, который находился в межгосударственном розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мужчина разыскивался за подделку документов. В Актобе он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«В ходе ОПМ «Мигрант» актюбинскими полицейскими был задержан и водворен в изолятор временного содержания гражданин Республики Узбекистан, который находился в межгосударственном розыске Российской Федерации. 28-летний мужчина разыскивался за подделку документов УМВД города Санкт-Петербурга», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По итогам первого дня республиканского ОПМ «Мигрант» за нарушение миграционного законодательства привлечены к административной ответственности более 80 иностранцев и граждан Республики Казахстан.

ОПМ «Мигрант» проводится на территории области с 20 по 28 февраля.


Актюбинская область   Борьба с преступностью   Узбекистан   мигранты  
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