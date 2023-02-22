Объявленный в межгосударственный розыск узбекистанец задержан в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан 28-летний гражданин Узбекистана, который находился в межгосударственном розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мужчина разыскивался за подделку документов. В Актобе он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«В ходе ОПМ «Мигрант» актюбинскими полицейскими был задержан и водворен в изолятор временного содержания гражданин Республики Узбекистан, который находился в межгосударственном розыске Российской Федерации. 28-летний мужчина разыскивался за подделку документов УМВД города Санкт-Петербурга», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По итогам первого дня республиканского ОПМ «Мигрант» за нарушение миграционного законодательства привлечены к административной ответственности более 80 иностранцев и граждан Республики Казахстан.

ОПМ «Мигрант» проводится на территории области с 20 по 28 февраля.