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Объявленные в международный розыск преступники задержаны в Павлодарской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
24 Сентября 2022, 18:28
Объявленные в международный розыск преступники задержаны в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С 22 по 24 сентября правоохранители проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». За первый день оперативникам удалось задержать 13 уголовных преступников в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

«В Павлодаре задержали 21-летнего парня, которого в августе объявили в международный розыск российские полицейские. Он совершил мошенничество в Омской области. Содержится под стражей. В Аксу задержали 41-летнего местного жителя, который совершил разбой в городе Иваново Российской Федерации еще в 2016 году», – сообщил начальник управления криминальной полиции Балгабай Капаров.

В Иртышске полицейские задержали 69-летнего сельчанина, разыскиваемого за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Преступление он совершил на территории Омской области в 2014 году. Тогда мужчина скрылся от уголовного преследования.

Также полицейские установили местонахождение 53-летнего горожанина, который с 4 июня не выходил на связь с родными. Все это время он работал в одном из крестьянских хозяйств в Ерментау, а предупредить родных забыл.

Павлодарская область   Борьба с преступностью   Россия   Общество  
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