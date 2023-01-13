Объявленные банкротом граждане три года будут находиться под финансовым мониторингом

13 Января 2023, 13:59

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объявленные банкротами граждане три года будут находиться под финансовым мониторингом. Об этом заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент доходов в течение трех лет будет проводить финансовый мониторинг граждан, которые объявили себя банкротами и прошли эту процедуру. Если этот процесс был преднамеренным и специально запланированным, граждане будут привлекаться к ответственности. Это все должны понимать. По международному опыту банкротство – это последний шаг, крайняя мера. Эту меру граждане используют исключительно тогда, когда у него не остается средств, имущества», - пояснил Ержан Биржанов.

Вице-министр финансов снова напомнил гражданам, что это не закон по списанию кредитов – процедура банкротства должна быть крайней, исключительной мерой.