30 Июня 2022 17:09

Объявленную в розыск 12-летнюю девочку нашли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Объявленную в розыск 12-летнюю девочку нашли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в департаменте полиции Атырауской области, подросток 2010 года рождения 27 июня в 19:00 вышла из дома, не сообщив куда направляется. Вечером она не возвратилась. Родители о пропаже ребенка сообщили в полицию лишь 28 июня в 15:00.

«Девочку-подростка отыскали 29 июня вечером. Вместе с родителями она была доставлена в управление полиции города Атырау. По словам подростка, она находилась в доме у подруги и не предупредила родителей. В настоящее время розыскные действия прекращены, проводится проверка», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Как ранее сообщалось, пропавшую 27 июня 12- летнюю девочку ищут в Атырау.