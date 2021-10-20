Объявленного в межгосударственный розыск иностранца задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали трех уголовных преступников. Один из них находился в межгосударственном розыске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мужчину подозревают в торговле людьми. Скрывался он в Есильском районе. Взят под стражу, инициатору розыска североказахстанские полицейские направили уведомление.

«За время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» выявлено 250 нарушений правил пребывания иностранцев. В 191 случае ответственность понесли граждане РК. 19 работодателей привлечены к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. За нарушения законодательства сокращены сроки пребывания 44 граждан других государств, 22 выдворены из страны. Четыре иностранца понесли ответственность по статье «Приставание в общественных местах», - рассказал и.о. начальника управления миграционной службы Ермек Нусурбаев.

В течение недели полицейские отрабатывали рынки, строительные объекты, фермерские хозяйства и другие объекты с целью выявления лиц, незаконно пребывающих на территории области, пресечения каналов незаконной миграции.