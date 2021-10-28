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    12:13, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Объявление о продаже колес помогло задержать воров полицейским Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже запасных частей и колес с дисками, краденое возвращено владельцам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

    25 октября в вечернее время в дежурную часть УП района «Сарыарка» поступило обращение от представителей одного из ТОО города о том, что ранее неизвестные похитили строительные инструменты и колеса с дисками.

    Установлено, что двое жителей столицы в возрасте 18-19 лет, зайдя в здание ТОО «Daloraz Construktion group» по проспекту Сарыарка, проникли в цокольный этаж и воспользовавшись отсутствием рабочих, вынесли четыре колеса с дисками от автомобиля «Мерседес Геллендваген» и запчасти.

    Позже с целью сбыта подозреваемые выставили частное объявление в «ОЛХ», тем и попали в поле зрения оперативников.

    По данному факту начато досудебное расследование. Украденные части машин возвращены владельцу.

    Департамент полиции города Нур-Султана рекомендует руководителям малого и среднего бизнеса во избежание краж товарно-материальных ценностей принять меры по охране объектов, оборудовать помещения камерами видеонаблюдения и установить охранную сигнализацию.


    Теги:
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