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Объявлена стартовая пятерка «Кайрата» на матч c «Хрудимом»

24 Ноября 2022, 20:51
Объявлена стартовая пятерка «Кайрата» на матч c «Хрудимом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представлена стартовая пятерка «Кайрата» на матч элитного раунда Лиги Чемпионов УЕФА по футзалу против «Хрудима», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

KazFootball.kz опубликовал стартовый состав «Кайрата»: Деннис (В), Дуглас (К), Акбаликов, Эдсон, Кайо Руиз — Сериков (В), Турсагулов, Есенаманов, Диего, Кайо, Вилела, Игор, Оразов, Санз;

Главный тренер: Рикарду Кака.

Матч стартует в 21:00 по столичному времени.

Ранее сообщалось, что в первом матче элитного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» в Алматы сыграл с мальтийским клубом «Луксол Сент-Эндрюс».

Казахстанцы увидят в прямом эфире матчи «Кайрата» в элитном раунде Лиги чемпионов.


Фото: afckairat.kz

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