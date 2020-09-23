Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Объявлена дата следующего боя Геннадия Головкина

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Сентября 2020, 21:13
Объявлена дата следующего боя Геннадия Головкина

НУР-СЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поединок между казахстанским чемпионом мира по версии IBF в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и обязательным претендентом из Польши Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) состоится 21 ноября.Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер из The Athletic, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Напомним, что изначально бой планировался на февраль, после чего был перенесён на март, а потом и вовсе отложен из-за травмы Головкина — 38-летний чемпион получил травму голени.


Скорее всего, встреча состоится в США.
Примечательно, что на 21 ноября в мире бокса уже запланированы два крупных события: в Англии матч-реванш проведут супертяжеловесы Александр Поветкин и Диллиан Уайт, а в США должны встретиться звёзды полусреднего дивизиона Эррол Спенс и Дэнни Гарсиа.
Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»