Объявлена дата боя Головкина с мексиканским нокаутером из Golden Boy

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня стало известно о начавшихся переговорах казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с молодым представителем Мексики Хайме Мунгией (36-0, 29 KO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации промоутера Мунгии Фернандо Белтрана бой его клиента с GGG должен состояться в мае 2021 года. Кроме того, Белтран утверждает, что переговоры между сторонами протекают позитивно.

Напомним, Головкин мог сразиться с Мунгией еще два года назад, однако тогда кандидатуру мексиканца «забраковала» комиссия, посчитав его недостаточно опытным для боя за титулы чемпиона мира.