Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Объявлена дата боя Головкина с мексиканским нокаутером из Golden Boy

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Декабря 2020, 09:26
Объявлена дата боя Головкина с мексиканским нокаутером из Golden Boy

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня стало известно о начавшихся переговорах казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с молодым представителем Мексики Хайме Мунгией (36-0, 29 KO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации промоутера Мунгии Фернандо Белтрана бой его клиента с GGG должен состояться в мае 2021 года. Кроме того, Белтран утверждает, что переговоры между сторонами протекают позитивно.

Напомним, Головкин мог сразиться с Мунгией еще два года назад, однако тогда кандидатуру мексиканца «забраковала» комиссия, посчитав его недостаточно опытным для боя за титулы чемпиона мира.


Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»