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    19:00, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Объявлен список игроков основного турнира Astana Open ATP 250

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объявлен список игроков основного турнира Astana Open ATP 250, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в основной сетке турнира Astana Open категории ATP 250, который пройдёт с 19 по 26 сентября в Нур-Султане, сыграют 28 спортсменов: из них 21 игрок попал по рейтингу, три теннисиста получат уайлдкард от организаторов и еще четыре спортсмена выйдут из квалификации.

    Заявочный лист соревнования:

    Аслан Карацев (РОССИЯ) — 25-й в рейтинге АТР;

    Александр Бублик (КАЗАХСТАН) — 34-й в рейтинге АТР;

    Душан Лайович (СЕРБИЯ) — 36-й в рейтинге АТР;

    Филип Крайинович (СЕРБИЯ) — 37-й в рейтинге АТР;

    Джон Милман (АВСТРАЛИЯ) — 43-й в рейтинге АТР;

    Бенуа Пер (ФРАНЦИЯ) — 48-й в рейтинге АТР;

    Ласло Джере (СЕРБИЯ) – 50-й в рейтинге АТР;

    Илья Ивашка (БЕЛАРУСЬ) 53-й в рейтинге АТР;

    Лоренцо Музетти (ИТАЛИЯ) — 57-й в рейтинге АТР;

    Миомир Кецманович (СЕРБИЯ) – 60-й в рейтинге АТР;

    Хауме Мунар (ИСПАНИЯ) — 64-й в рейтинге АТР;

    Эмиль Руусувуори (ФИНЛЯНДИЯ) — 74-й в рейтинге АТР;

    Бенджамин Бонзи (ФРАНЦИЯ) — 76-й в рейтинге АТР;

    Джеймс Дакворт (АВСТРАЛИЯ) — 80-й в рейтинге АТР;

    Сун-Ву Квон (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) — 83-й в рейтинге АТР;

    Андреас Сеппи (ИТАЛИЯ) — 88-й в рейтинге АТР;

    Егор Герасимов (БЕЛАРУСЬ) — 90-й в рейтинге АТР;

    Карлос Табернер (ИСПАНИЯ) — 102-й в рейтинге АТР;

    Ричардас Беранкис (ЛИТВА) — 107-й в рейтинге АТР;

    Даниэль Галан (КОЛУМБИЯ) — 110-й в рейтинге АТР.


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