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Объявлен состав женской сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Апреля 2023, 16:41
Объявлен состав женской сборной Казахстана на ЧМ по хоккею Фото: icehockey.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 17 по 23 апреля в корейском Сувоне пройдет женский чемпионат мира по хоккею в группе «В» первого дивизиона. Казахстанки поборются за путевку в группу «А» с командами Великобритании, Польши, Словении, Италии и Кореи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию хоккея РК.

Выше поднимется лишь одна команда – победитель. В окончательную заявку попали 23 игрока - 3 вратаря и 20 полевых. Тренерский состав представил следующий состав на предстоящее первенство:

Вратари: Дарья Дмитриева, Полина Говтва (обе - «Торпедо», Усть-Каменогорск) Арина Щеколова («Томирис», Астана).

Защитники: Юлия Буторина, Анастасия Дубровская, Катрин Мескини (все - «Торпедо», Усть-Каменогорск), Алина Иванченко, Анна Пяткова, Мадина Турсынова (все - «Айсулу», Алматы), Жанель Козгулова, Дария Молдабай (все - «Томирис», Астана).

Нападающие:Малика Алдабергенова, Татьяна Королева, Лариса Свиридова (все - «Айсулу», Алматы), Пернеш Ашимова, Александра Голотвина, Екатерина Куценко, Анастасия Оразбаева, Надежда Филимонова (все - «Томирис», Астана), Мадианна Нусупова («Жулдыз», Алматы), Дильназ Саяхаткызы, Мунира Саяхаткызы, Карина Фельзинк (все - «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

Тренерский штаб:
Главный тренер - Виктория Сазонова
Тренер - Александр Тебеньков
Тренер - Наталья Яковчук
Тренер вратарей - Александр Кудрявцев

Персонал:
Менеджер – Руслан Сайхан
Врач - Гульмира Турганбаева
Технический администратор – Аян Ахметов


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