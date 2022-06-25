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Объявлен состав женской сборной Казахстана до 18 лет на ЧМ по хоккею
25 Июня 2022 19:55

Объявлен состав женской сборной Казахстана до 18 лет на ЧМ по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренерский штаб юниорской женской сборной Казахстана по хоккею определил окончательный состав на предстоящий чемпионат мира во втором дивизионе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первенство пройдет в Стамбуле с 27 июня по 5 июля. В заявку попали 20 игроков — 2 вратаря и 18 полевых.

Вратари: Вероника Агеева («Торпедо»), Ева Прицкер («Жулдыз»)

Защитники: Жансая Жансейткызы («Астана»), Катрин Мескини, Полина Яковлева, (обе — «Торпедо»), Нурайым Сериккызы («Алматы»), Вероника Халикова («Динамо»), Валерия Шобухова («Юность»)

Нападающие: Карина Амирова, Алина Животовская, Мадианна Нусупова, Зере Тилеш, Шолпан Токкожа («Жулдыз»), Кристина Войцицкая, Кира Крухольская (ПСО), Милена Иванишина («Юность»), Медина Кишекеева («Актобе») Виктория Меньшикова, Дарья Хохлова («Торпедо»), София Раковская («Алматы»)

Тренерский штаб:

Главный тренер — Виктория Сазонова

Тренер — Наталья Яковчук

Тренер по вратарям — Руслан Сайха

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