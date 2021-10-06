Объявлен состав юношеской сборной Казахстана на матчи отбора ЕВРО-2022
Напомним, Казахстан в квалификации чемпионата Европы попал в группу 13, где соперниками выступят команды Чехии, Дании и Северной Ирландии.
С 30 сентября по 5 октября в Праге юношеская сборная Казахстана проведут учебно-тренировочный сбор.
Старший тренер команды Александр Кузнецов вызвал 20 футболистов:
Вратарь: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Алишер Сулеймен («Женис»);
Защитники: Арсен Азатов, Владислав Кравченко, Александр Широбоков (все — «Кайрат»), Аскар Сатышев («Тараз»), Егор Ткаченко («Кайрат Москва»);
Полузащитники: Муроджон Халматов, Зикрилло Султаниязов (оба — «Ордабасы»), Диас Кушкумбаев («Кайрат»), Мукагали Пангерей, Бауыржан Рахмет («Тараз»), Максат Рамазанов («Жас Кыран»), Вадим Яковлев («Аксу»);
Нападающие: Мирас Амантаев («Тараз»), Данил Анкудинов («Родина Москва», Россия), Абзал Калау («Ордабасы»), Галымжан Кенжебек, Алишер Рахимжанов, Ян Труфанов (все — «Кайрат»).
Тренерский штаб: Александр Кузнецов — старший тренер, Валерий Бельгибаев — ассистент старшего тренера, Игорь Маштаков — ассистент старшего тренера, Азат Курманов — тренер вратарей, Алмас Бузаубаев — доктор, Анатолий Ребиков — массажист, Владимир Горячий — видеооператор, Серик Жугралин — администратор.
Расписание матчей сборной Казахстана U-19:
6 октября
Чехия U-19 — Казахстан U-19 (22:00)
9 октября
Дания U-19 — Казахстан U-19 (19:00)
12 октября
Казахстан U-19 — Северная Ирландия U-19 (19:00)