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    20:31, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Объявлен состав юношеской сборной Казахстана на матчи отбора ЕВРО-2022

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Острава (Чехия) юношеская сборная Казахстана в рамках отборочного раунда чемпионата Европы-2022 сыграет три матча. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Напомним, Казахстан в квалификации чемпионата Европы попал в группу 13, где соперниками выступят команды Чехии, Дании и Северной Ирландии.

    С 30 сентября по 5 октября в Праге юношеская сборная Казахстана проведут учебно-тренировочный сбор.

    Старший тренер команды Александр Кузнецов вызвал 20 футболистов:

    Вратарь: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Алишер Сулеймен («Женис»);

    Защитники: Арсен Азатов, Владислав Кравченко, Александр Широбоков (все — «Кайрат»), Аскар Сатышев («Тараз»), Егор Ткаченко («Кайрат Москва»);

    Полузащитники: Муроджон Халматов, Зикрилло Султаниязов (оба — «Ордабасы»), Диас Кушкумбаев («Кайрат»), Мукагали Пангерей, Бауыржан Рахмет («Тараз»), Максат Рамазанов («Жас Кыран»), Вадим Яковлев («Аксу»);

    Нападающие: Мирас Амантаев («Тараз»), Данил Анкудинов («Родина Москва», Россия), Абзал Калау («Ордабасы»), Галымжан Кенжебек, Алишер Рахимжанов, Ян Труфанов (все — «Кайрат»).

    Тренерский штаб: Александр Кузнецов — старший тренер, Валерий Бельгибаев — ассистент старшего тренера, Игорь Маштаков — ассистент старшего тренера, Азат Курманов — тренер вратарей, Алмас Бузаубаев — доктор, Анатолий Ребиков — массажист, Владимир Горячий — видеооператор, Серик Жугралин — администратор.

    Расписание матчей сборной Казахстана U-19:

    6 октября
    Чехия U-19 — Казахстан U-19 (22:00)

    9 октября
    Дания U-19 — Казахстан U-19 (19:00)

    12 октября
    Казахстан U-19 — Северная Ирландия U-19 (19:00)


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