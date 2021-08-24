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Объявлен состав участников Astana Open ATP 250

24 Августа 2021 14:57
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Объявлен состав участников Astana Open ATP 250

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Составлен предварительный список игроков основного раунда престижного международного турнира Astana Open категории ATP 250, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

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В сетку вошли казахстанец Александр Бублик, а также: Кристиан Гарин (Чили, 19-я ракетка мира), Аслан Карацев (Россия, 24-я ракетка мира), Филипп Крайнович (Сербия, 38-я ракетка мира), Душан Лайович (Сербия, 40-я ракетка мира) прошлогодний чемпион Astana Open – Джон Милман (Австралия, 43-я ракетка мира), Бенуа Пэр (Франция, 49-я ракетка мира), Лоренцо Музетти (Италия, 58-я ракетка мира), Маккензи Макдональд (США, 60-я ракетка мира) и другие.

В основном раунде соревнования, помимо Бублика, также выступят все члены мужской национальной сборной: Михаил Кукушкин, Андрей Голубев и Александр Недовесов. Через квалификацию к ним будут пробиваться наши молодые игроки: Дмитрий Попко, Тимофей Скатов, Денис Евсеев, Бейбит Жукаев, Достанбек Ташбулатов, Григорий Ломакин.

Турнир пройдёт в г.Нур-Султан с 19 по 26 сентября 2021 года.


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