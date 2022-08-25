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Объявлен состав сборной Казахстана по вольной борьбе на чемпионат мира
25 Августа 2022 14:45

Объявлен состав сборной Казахстана по вольной борьбе на чемпионат мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сербии (Белград) с 10 по 18 сентября пройдет чемпионат мира по вольной борьбе. Тренерский штаб команды Казахстана определился с составом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

За медали будут биться:

До 57 кг - Рахат Калжан

До 61 кг - Асыл Айтақын

До 65 кг - Адиль Оспанов

До 70 кг - Сырбаз Талгат

До 74 кг - Нуркожа Қайпанов

До 79 кг - Болат Сакаев

До 86 кг - Азамат Даулетбеков

До 92 кг - Адлет Давлумбаев

До 97 кг - Мамед Ибрагимов

До 125 кг - Олег Болтин


Фото:olympic.kz

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