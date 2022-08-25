25 Августа 2022 14:45
Объявлен состав сборной Казахстана по вольной борьбе на чемпионат мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сербии (Белград) с 10 по 18 сентября пройдет чемпионат мира по вольной борьбе. Тренерский штаб команды Казахстана определился с составом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
За медали будут биться:
До 57 кг - Рахат Калжан
До 61 кг - Асыл Айтақын
До 65 кг - Адиль Оспанов
До 70 кг - Сырбаз Талгат
До 74 кг - Нуркожа Қайпанов
До 79 кг - Болат Сакаев
До 86 кг - Азамат Даулетбеков
До 92 кг - Адлет Давлумбаев
До 97 кг - Мамед Ибрагимов
До 125 кг - Олег Болтин
Фото:olympic.kz
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