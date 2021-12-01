Объявлен состав сборной Казахстана по каратэ на домашний чемпионат Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 19 по 22 декабря в Алматы состоится чемпионат Азии по каратэ. Olympic.kz представил вашему вниманию состав команды Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Мужчины:

До 60 килограммов: Еркинбек Байтореев

До 67 килограммов: Дидар Амирали

До 75 килограммов: Нурканат Ажиканов

До 84 килограммов: Бейбарыс Жаңбыр

Свыше 84 килограммов: Нурнияз Елдашев

Женщины:

До 50 килограммов: Молдир Жанбырьай

До 55 килограммов: Сабина Захарова

До 61 килограммов: Николь Ценгель

До 68 килограммов: Асель Қанай

Свыше 68 килограммов: Софья Берульцева.