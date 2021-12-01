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Объявлен состав сборной Казахстана по каратэ на домашний чемпионат Азии
1 Декабря 2021 13:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 19 по 22 декабря в Алматы состоится чемпионат Азии по каратэ. Olympic.kz представил вашему вниманию состав команды Казахстана, передает МИА «Казинформ».
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Мужчины:
До 60 килограммов: Еркинбек Байтореев
До 67 килограммов: Дидар Амирали
До 75 килограммов: Нурканат Ажиканов
До 84 килограммов: Бейбарыс Жаңбыр
Свыше 84 килограммов: Нурнияз Елдашев
Женщины:
До 50 килограммов: Молдир Жанбырьай
До 55 килограммов: Сабина Захарова
До 61 килограммов: Николь Ценгель
До 68 килограммов: Асель Қанай
Свыше 68 килограммов: Софья Берульцева.
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