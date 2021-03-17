Объявлен состав сборной Казахстана по футболу на матчи с Францией и Украиной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер национальной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов огласил список футболистов, вызванных на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Франции и Украины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Вратари: Александр Мокин («Тобол»), Стас Покатилов («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»);

Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов («Ордабасы»), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все — «Тобол»), Олжас Керимжанов («Туран»), Нуралы Алип («Кайрат»), Ян Вороговский («Беерсхот», Бельгия), Тимур Рудосельский («Лори Ванадзор», Армения), Дмитрий Шомко («Ротор», Россия), Тимур Досмагамбетов («Ордабасы»);

Полузащитники: Бахтиёр Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все — «Тобол»), Рамазан Оразов («Чайка», Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба — «Кайрат»), Владислав Васильев («Энергетик-БГУ», Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба — «Ордабасы»), Максим Федин, Максим Самородов (оба — «Актобе»);

Нападающие: Абат Аймбетов («Крылья Советов», Россия), Рамазан Каримов («Каспий»).

Резерв:

Вратарь: Дмитрий Непогодов («Астана»);

Защитники: Карам Султанов, Михаил Габышев (оба — «Шахтер»), Багдат Каиров («Ордабасы»), Алибек Касым («Кызыл-Жар СК»);

Полузащитники: Юрий Перцух («Актобе»), Аслан Дарабаев («Каспий»), Акмаль Бахтияров («Жетысу»);

Нападающие: Роман Муртазаев («Астана»), Оралхан Омиртаев («Тобол»).

После матчей второго тура КПЛ в составе могут произойти изменения.

Тренерский штаб:

Талгат Байсуфинов — главный тренер, Игорь Свечников — ассистент главного тренера, Сергей Калюбин — ассистент главного тренера, Марат Еслямов — тренер по физической подготовке, Николай Родионов — тренер вратарей, Павел Черепанов — аналитик, Нурлан Битугулов — врач, Евгений Карнаухов — массажист, Алексей Гудзев — массажист, Дмитрий Николаев — массажист, Владимир Фрайнд — видеоаналитик, Ермухамед Мауленов — медиа-офицер, Ербол Каиров — медиа-офицер, Саясат Дюсембиев — видеооператор, Азамат Кенжегулов — кит-менеджер, Максим Шауберт — администратор, Толеухан Кульдиков — матч-менеджер.

УТС национальной команды стартует 21 марта в Нур-Султане. Матч против сборной Франции состоится 28 марта на стадионе «Астана Арена» в столице Казахстана. Выездной поединок против Украины пройдет в НСК «Олимпийский» в Киеве 31 марта.







