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Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на Grand Slam в Загребе
13 Июля 2022 22:51

Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на Grand Slam в Загребе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо выступит на мировом турнире серии Grand Slam в Загребе (Хорватия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию дзюдо РК.

Казахстанскую команду на соревновании, которое состоится 15-17 июля, представят 16 спортсменов.

Мужчины:

60 кг: Магжан Шамшадин, Нурдаулет Аманкосов

66 кг: Елдос Сметов, Алмас Галымов

73 кг: Ерлан Серикжанов

81 кг: Бекадил Шаймерденов, Абылайхан Жубаназар

90 кг: Ермахан Ануарбеков, Ерсултан Музаппаров

-100 кг: Нурлыхан Шархан

+100 кг: Еламан Ергалиев, Адиль Оразбаев

Женщины:

48 кг: Галия Тынбаева

52 кг: Салтанат Султанбекова

57 кг: Бахыт Кусакбаева

78 кг: Аруна Жангельдина.








Фото: fdk.kz


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