13 Июля 2022 22:51
Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на Grand Slam в Загребе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо выступит на мировом турнире серии Grand Slam в Загребе (Хорватия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию дзюдо РК.
Казахстанскую команду на соревновании, которое состоится 15-17 июля, представят 16 спортсменов.
Мужчины:
60 кг: Магжан Шамшадин, Нурдаулет Аманкосов
66 кг: Елдос Сметов, Алмас Галымов
73 кг: Ерлан Серикжанов
81 кг: Бекадил Шаймерденов, Абылайхан Жубаназар
90 кг: Ермахан Ануарбеков, Ерсултан Музаппаров
-100 кг: Нурлыхан Шархан
+100 кг: Еламан Ергалиев, Адиль Оразбаев
Женщины:
48 кг: Галия Тынбаева
52 кг: Салтанат Султанбекова
57 кг: Бахыт Кусакбаева
78 кг: Аруна Жангельдина.
Фото: fdk.kz
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