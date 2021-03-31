Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на «Grand Slam» в Анталье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 апреля в Анталья (Турция) пройдет очередной этап международного турнира по дзюдо «Grand Slam», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнир завершится 3 апреля. В соревнованиях 476 спортсменов их 93 стран.

Казахстан на соревнованиях представят 10 спортсменов:

Мужчины:

60 кг: Магжан Шамшадин

66 кг: Бауыржан Сагынгалиев

73 кг: Ансарбек Гайнуллин, Жанболат Багытбергенов

81 кг: Мади Амангельды, Абылайхан Жубаназар

90 кг: Асылан Сагитбек, Ерсултан Музафаров

100 кг: Айбек Серикбаев

+100 кг: Еламан Ергалиев, Адиль Оразбаев

Женщины:

48 кг: Отгонцэцэг Галбадрах

57 кг: Севара Нышанбаева

63 кг: Зарина Шарипова