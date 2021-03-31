15:24, 31 Март 2021 | GMT +6
Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на «Grand Slam» в Анталье
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 апреля в Анталья (Турция) пройдет очередной этап международного турнира по дзюдо «Grand Slam», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Турнир завершится 3 апреля. В соревнованиях 476 спортсменов их 93 стран.
Казахстан на соревнованиях представят 10 спортсменов:
Мужчины:
60 кг: Магжан Шамшадин
66 кг: Бауыржан Сагынгалиев
73 кг: Ансарбек Гайнуллин, Жанболат Багытбергенов
81 кг: Мади Амангельды, Абылайхан Жубаназар
90 кг: Асылан Сагитбек, Ерсултан Музафаров
100 кг: Айбек Серикбаев
+100 кг: Еламан Ергалиев, Адиль Оразбаев
Женщины:
48 кг: Отгонцэцэг Галбадрах
57 кг: Севара Нышанбаева
63 кг: Зарина Шарипова