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    15:24, 31 Март 2021 | GMT +6

    Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на «Grand Slam» в Анталье

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 апреля в Анталья (Турция) пройдет очередной этап международного турнира по дзюдо «Grand Slam», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Турнир завершится 3 апреля. В соревнованиях 476 спортсменов их 93 стран.

    Казахстан на соревнованиях представят 10 спортсменов:

    Мужчины:
    60 кг: Магжан Шамшадин
    66 кг: Бауыржан Сагынгалиев
    73 кг: Ансарбек Гайнуллин, Жанболат Багытбергенов
    81 кг: Мади Амангельды, Абылайхан Жубаназар
    90 кг: Асылан Сагитбек, Ерсултан Музафаров
    100 кг: Айбек Серикбаев
    +100 кг: Еламан Ергалиев, Адиль Оразбаев

    Женщины:
    48 кг: Отгонцэцэг Галбадрах
    57 кг: Севара Нышанбаева
    63 кг: Зарина Шарипова


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