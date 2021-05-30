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    20:40, 29 Май 2021 | GMT +6

    Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на ЧМ-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Казахстана по дзюдо Галымжан Жылгелдиев озвучил мужской состав на участие в чемпионате мира в Венгрии. В списке участников мирового первенства не оказалось Елдоса Сметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    ЧМ-2021 пройдет с 6 по 13 июня.

    «Казахстанские дзюдоисты будут готовиться на сборах в Алматинской области. УТС начнется 22 мая, а 3 июня мы вылетим в Венгрию. Наша главная цель на чемпионате мира — набрать рейтинговые очки для участия в Олимпийских играх. Мы постараемся завоевать медаль и с честью отстоять флаг Казахстана», — сказал главный тренер.

    Полностью состав выглядит следующим образом:

    До 60 килограммов: Гусман Кыргызбаев, Магжан Шамшадин;

    До 66 килограммов: Елдос Жумаканов;

    До 73 килограммов: Жансай Смагулов, Ансарбек Гайнуллин;

    До 81 килограмма: Дидар Хамза;

    До 90 килограммов: Ислам Бозбаев, Ерсултан Музапаров;

    Свыше 100 килограммов: Ерасыл Кажыбаев.


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