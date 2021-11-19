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Объявлен состав сборной Казахстана по баскетболу на первые матчи квалификации Кубка мира

19 Ноября 2021 22:30
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Объявлен состав сборной Казахстана по баскетболу на первые матчи квалификации Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 ноября мужская сборная Казахстана по баскетболу проведет первый матч в рамках квалификации на Кубок мира 2023 года, который состоится в Нур-Султане на арене Республиканского велотрека «Сарыарка» против команды Сирии, начало в 20:00 по столичному времени. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Тренерский штаб «Степных волков», возглавляемый новым главным тренером Дарко Руссо, определился со списком игроков, которые уже вызваны на учебно-тренировочные сборы в столицу и активно готовятся к предстоящим матчам.

На учебно-тренировочные сборы вызваны 15 кандидатов:

#3 Владимир Курочкин — «Каспий», Актау

#6 Шаим Куанов — «Тобол», Костанай

#7 Николай Бажин — «Астана», Нур-Султан

#8 Владимир Иванов — «Барсы Атырау», Атырау

#9 Вадим Щербак — «Астана», Нур-Султан

#10 Рустам Мурзагалиев — «Астана», Нур-Султан

#17 Александр Жигулин — «Химки», Московская область

#20 Антон Быков — «Тобол», Костанай

#21 Роман Марчук — «Барсы Атырау», Атырау

#23 Роберт Пан — «Астана», Нур-Султан

#24 Дмитрий Гаврилов — «Астана», Нур-Султан

#25 Максим Марчук — «Астана», Нур-Султан

#45 Андрей Литвиненко — «Астана», Нур-Султан

#47 Руслан Айткали — «Астана», Нур-Султан

#99 Олег Балашов — «Астана», Нур-Султан

Окончательный состав команды будет определен по итогам сборов, которые завершатся 25 ноября.

Напомним, по итогам жеребьевки «Степные волки» попали в группу «D» вместе со сборными Ирана, Сирии и Бахрейна.

В рамках 1-го раунда квалификации казахстанская дружина проведет 6 матчей:

26 ноября 2021 — Казахстан — Сирия

29 ноября 2021 — Сирия — Казахстан

24 февраля 2022 — Иран — Казахстан

27 февраля 2022 — Бахрейн — Казахстан

1 июля 2022 — Казахстан — Иран

4 июля 2022 — Казахстан — Бахрейн

Сам розыгрыш Кубка пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года в трех странах — Японии и Филиппинах и Индонезии.


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