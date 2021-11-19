Объявлен состав сборной Казахстана по баскетболу на первые матчи квалификации Кубка мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 ноября мужская сборная Казахстана по баскетболу проведет первый матч в рамках квалификации на Кубок мира 2023 года, который состоится в Нур-Султане на арене Республиканского велотрека «Сарыарка» против команды Сирии, начало в 20:00 по столичному времени. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Тренерский штаб «Степных волков», возглавляемый новым главным тренером Дарко Руссо, определился со списком игроков, которые уже вызваны на учебно-тренировочные сборы в столицу и активно готовятся к предстоящим матчам.
На учебно-тренировочные сборы вызваны 15 кандидатов:
#3 Владимир Курочкин — «Каспий», Актау
#6 Шаим Куанов — «Тобол», Костанай
#7 Николай Бажин — «Астана», Нур-Султан
#8 Владимир Иванов — «Барсы Атырау», Атырау
#9 Вадим Щербак — «Астана», Нур-Султан
#10 Рустам Мурзагалиев — «Астана», Нур-Султан
#17 Александр Жигулин — «Химки», Московская область
#20 Антон Быков — «Тобол», Костанай
#21 Роман Марчук — «Барсы Атырау», Атырау
#23 Роберт Пан — «Астана», Нур-Султан
#24 Дмитрий Гаврилов — «Астана», Нур-Султан
#25 Максим Марчук — «Астана», Нур-Султан
#45 Андрей Литвиненко — «Астана», Нур-Султан
#47 Руслан Айткали — «Астана», Нур-Султан
#99 Олег Балашов — «Астана», Нур-Султан
Окончательный состав команды будет определен по итогам сборов, которые завершатся 25 ноября.
Напомним, по итогам жеребьевки «Степные волки» попали в группу «D» вместе со сборными Ирана, Сирии и Бахрейна.
В рамках 1-го раунда квалификации казахстанская дружина проведет 6 матчей:
26 ноября 2021 — Казахстан — Сирия
29 ноября 2021 — Сирия — Казахстан
24 февраля 2022 — Иран — Казахстан
27 февраля 2022 — Бахрейн — Казахстан
1 июля 2022 — Казахстан — Иран
4 июля 2022 — Казахстан — Бахрейн
Сам розыгрыш Кубка пройдет с 25 августа по 10 сентября 2023 года в трех странах — Японии и Филиппинах и Индонезии.
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